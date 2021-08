© Ree Saunders/flickr (CC BY-SA 2.0)

Netflix ist offenbar gewillt, mehr Geld in die Produktion von nicht-fiktionalen Inhalten zu stecken und hat nun gleich drei britische Reality-Formate bestellt. In "Snowflake Mountain" werden junge Erwachsene zu einer Art Survival-Urlaub in die Wildnis geschickt. Ohne fließendes Wasser, Eltern und WLAN sollen sie lernen, "voll funktionsfähige Erwachsene" zu werden. "Dance Monsters" ist ein Tanz-Wettbewerb mit einem speziellen Twist. Durch VFX und Gesichtserkennung verwandeln sich die Teilnehmenden in Monster, die auf der Bühne zum Leben erwachen. Und dann hat Netflix von "Dated and Related" angekündigt. Darin suchen Geschwisterpaare nach einer Partnerin bzw. einem Partner. Die nächste Staffel von "Too Hot To Handle" soll es übrigens Anfang 2022 zu sehen geben.

Über die Sichtbarkeit von Minderheiten im Fernsehen ist in den vergangenen Jahren viel diskutiert worden - gerade auch in Großbritannien. Glaubt man Drehbuchautor Jack Thorne gibt es aber noch immer gewaltige Probleme. So würden Produktionsfirmen noch immer Menschen mit Behinderungen ablehnen - und zwar mit der Begründung, sie seien zu behindert. Auch dann, wenn es um eine Rolle geht, in der die Figur selbst eine Behinderung hat. Thorne hat beim prestigeträchtigen MacTaggart-Vortrag beim Edinburgh TV Festival die TV-Sender nun dazu aufgefordert, Quoten für Menschen mit Behinderungen einzuführen. Die Rede in Edinburgh trägt immer wieder dazu bei, Diskussionen innerhalb der Branche zu formen. Thorne erkennt durchaus an, dass sich, gerade in Bezug auf die Darstellung verschiedener, ethnischer Minderheiten, in den vergangenen Jahren einiges verbessert hat. Andere Aspekte von Vielfalt würden aber vergessen, so der Drehbuchautor.