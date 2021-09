© ITV

© Channel 4 © Channel 4 plant den Start eines weltweiten AVoD-Streamingdienstes, das hat Senderchefin Alex Mahon jüngst bei der Eröffnung der neuen Unternehmenszentrale in Leeds angekündigt. Einen Namen für die Plattform gibt es noch nicht, sie würde dem Sender aber in dem Ziel unterstützen, außerhalb des Landes zu wachsen. "Die Marke Channel 4 genießt international großen Respekt – sei es durch die globalen Formate, die wir mitgestalten, die Stärke unserer internationalen Nachrichten oder den Erfolg von Film4", so die Senderchefin. Man sei der Meinung, sagt Mahon, dass man das bewahren könne, was "uns unverwechselbar macht", während man das Geschäft außerhalb Großbritanniens ausbaue. "Ein breiter angelegtes Channel 4 kann zweifellos sowohl der britischen Kreativwirtschaft als auch der Nation zugute kommen." Über einen möglichen Startzeitpunkt oder Länder, in denen der Dienst zu Beginn verfügbar sein wird, machte Mahon keine Angaben.

