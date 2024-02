© Channel 4

In den vergangenen Wochen war viel zu lesen über die massiven Einsparungen und Stellenstreichungen bei. Dabei war immer auch die Rede davon, dass man sich nun noch digitaler aufstellt. Was das genau bedeutet, hat Channel 4 jetzt mitgeteilt. Das zugrunde liegende Konzept heißt. Heißt im Detail: Konzentration der Investitionen auf "unverwechselbare, streamingfreundliche" britische Inhalte und soziale Medien, Ausbau diversifizierter Einnahmequellen und Umstrukturierung des Unternehmens, umzu werden, wobei alte Geschäftsbereiche zur Unterstützung digitaler Prioritäten aufgegeben werden. Mit dem Konzept soll Channel 4 langfristig alsim britischen Kultursektor verankert werden. CEO Alex Mahone erklärt: "Das Tempo des Wandels in unserem Markt wird immer schneller. Unsere neue Strategie wird unsere digitale Transformation beschleunigen." Rückenwind habe Channel 4 auch, weil die eigene Marke so stark sei. "- man vertraut uns, wir sind ein Leuchtturm für Qualität, wir zeichnen uns durch frische und aufregende Ideen aus, die wichtig sind, und wir werden in einer überfüllten Landschaft globaler Inhalte noch wichtiger werden."Dieist im zurückliegenden Jahr deutlich, das ergeben nun neueste Zahlen. Schaut man auf hochwertigen TV-Content, sindfür solche Formate 2023. Investitionen aus dem Ausland gingen sogar um 42 Prozent zurück – eine Folge des langen Autoren- und Schauspielerstreiks in den Vereinigten Staaten. Um die Zahlen einzuordnen, muss man genauer hinschauen. Ihnen zugrunde liegen natürlich die Werte aus dem Jahr 2022, die allerdings ungewöhnlich hoch waren. Damals, unmittelbar nach der Pandemie, hatten sie nämlich ein deutliches Alltime-High erreicht. Vergleicht man die Zahlen aus 2023 etwa mit denen aus 2019, dann liegen sie immer noch 25 Prozent darüber., Geschäftsführer der, sagte dazu: "für Film- und Fernsehproduktionen aus einer Reihe von Gründen, und es wird nicht überraschen, dass die heutigen Zahlen aufgrund von Streiks in den USA, die die Produktion in der Mitte des Jahres aussetzten, niedriger sind als die Zahlen für 2022."