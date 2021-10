Nach eineinhalb Jahren Pandemie kann wohl jeder eine mehr oder weniger launige Geschichte erzählen, wie Corona den Arbeitsalltag verändert hat. Seien es technische Probleme bei Videocalls, ins Bild springende Kinder oder Tiere - oder mühsame Konferenzen, weil alle durcheinanderplappern. Trotz der großen Umstellung im Frühjahr 2020 hat sich auch die Medienbranche an die neue Situation gut gewöhnt. Doch welche durch die Pandemie getroffenen Maßnahmen werden langfristig bleiben? Und gibt es überhaupt einen Weg zurück in die Zeit vor Corona?

© Tresor TV Axel Kühn

P7S1 und RTL evaluieren neue Modelle

© ProSiebenSat.1 Christine Scheffler

© RTL Deutschland / Marina Rosa Weigl Julia Reuter

"Der Mensch ist ein Rudeltier und braucht die Kaffeeküche"

© ITV Studios/Stefan Gregorowius Christiane Ruff

© Janus TV Falkenstein

Bedürfnisse sind andere als vor Corona

© Discovery Susanne Aigner

© Deutsche Welle Gerd Vengels

"Jeder geht mit dieser Ausnahmesituation anders um"

© frankandeven Productions Nina Klink

Status Quo in den Unternehmen sehr unterschiedlich

Axel Kühn von Tresor sagt, man biete allen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit an, wieder zurück ins Büro zu kommen. Aber auch hier: "In Abstimmung mit ihrem jeweiligen Vorgesetzten entscheiden sie selbst wie viel und wie oft sie im Büro oder remote arbeiten." Bei Janus TV würde die "überwiegende Mehrheit" die Arbeit im Büro bevorzugen, sagt Falkenstein. Mitarbeitende, die ihre Aufgaben im Home Office erledigen können und wollen, haben die Möglichkeit, das tun. Bei Discovery waren große Teile der Belegschaft in Amsterdam und München bis Mitte September im Home Office, erklärt Susanne Aigner. Seit Anfang Oktober habe man langsam geöffnet: Inzwischen kommen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 1 bis 2 Mal die Woche ins Büro. Gerd Vengels gibt einen Einblick in den Status Quo bei der Deutschen Welle: "Aktuell sind in allen Fachbereichen durchschnittlich mehr als 50 Prozent der Mitarbeitenden zumindest tageweise im Home Office tätig." Grundsätzlich arbeite man nach der Devise, dass alle Aufgaben, die im Home Office technisch und organisatorisch bearbeitet werden können, dort auch ausgeführt werden sollen. Ähnlich ist auch die Situation beim MDR.

Bei ProSiebenSat.1 können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit August wieder ins Büro kommen, sagt Christine Scheffler. "Wir wollen Infektionen am Campus aber auf jeden Fall weiterhin vermeiden. Unsere Kolleg:innen aus der Kritischen Infrastruktur, die den Sendebetrieb verantworten, sind jeden Tag vor Ort. Für alle anderen Teams gilt auf den Büroflächen eine Maximalbelegung von 30 Prozent." Damit könne man die Einhaltung der erforderlichen Abstände garantieren. Grundsätzlich sei die Home-Office-Quote weiter hoch. Und in allen Unternehmen wird sie wohl auch in den kommenden Jahren höher sein als vor der Pandemie - so viel scheint sicher.