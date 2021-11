Von steigendem Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist seit dem Beginn der Coronapandemie immer wieder die Rede. Unabhängige, gut gemachte Nachrichten sind heute gefragter als noch vor einem Jahrzehnt. Darüber sind sich viele einig. Doch wie geht es eigentlich denen, die sie machen – und wie wird es ihnen in 20 Jahren gehen? Öfter als früher werden Reporterinnen und Reporter angegriffen, in Teilen dieser Welt sogar verfolgt und weggesperrt. Dass der Beruf Journalist an Attraktivität verloren haben mag, verrät auch ein Blick an die großen Journalistenschulen dieses Landes.

Breit aufgestellt, aber nicht von Beginn an

Er rät: "Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung bei uns abschließen, stehen oft vor der Frage, ob sie sich direkt spezialisieren, oder – auch um ihre Chancen auf dem Stellenmarkt zu erhöhen – anfangs thematisch breiter aufstellen. Diesbezüglich gibt es auch ganz unterschiedliche Empfehlungen. Sicher ist es nicht verkehrt, gerade als junger Journalist oder als junge Journalistin ein breites Themenfeld abzudecken." Zu breit sollte dieses allerdings auch nicht sein, es bestünde dann die Gefahr, als beliebig wahrgenommen zu werden. Ziel eines jeden Absolventen und einer jeden Absolventin sollte es laut Ottinger aber immer sein, "irgendwann durch eine Spezialisierung, etwa in Bereiche wie Promi-Berichterstattung, Regionales oder dergleichen, zu erreichen, dass man in den Redaktionen begehrt ist."



Rein handwerklich aber bleibt es dabei, dass inzwischen der Multimedia-Journalist gefragt ist. Zumindest in Grenzen. "Auch wenn ich in Richtung der Öffentlich-Rechtlichen schaue, sollte ein Redakteur Online, Hörfunk und TV bedienen können. Wir haben auf entsprechende Trends sehr früh reagiert und unter anderem bieten wir daher seit zwei Jahrgängen Seminare rund um das Thema Podcast an. Im Fernsehbereich lernen unsere Schülerinnen und Schüler sowohl das Erstellen und Schneiden von kurzen 1:30-MAZen, aber auch das Bauen von längeren Magazin-Beiträgen. Es gehört auch dazu, noch kurze News schreiben zu können", sagt Ottinger, der von Multimedia-Journalisten allerdings nicht auch noch die große GEO-Reportage einfordern würde. Daran, dass Multimedia gefragt ist, würde sich auch nichts ändern, glaubt der Chef der RTL Journalistenschule.





Auf Shitstorms vorbereiten

Ottinger erlebe, wie er berichtet, bei "Schülerinnen und Schülern oft eine große Versiertheit im Umgang mit Social Media. Einige davon sind dort schon seit Jahren mit eigenen Accounts unterwegs. Wir zeigen ihnen nun, wie man Aktivitäten in diesem Bereich sinnvoll in seinen redaktionellen Kontext einbettet. Wie kann man da flankierend zum TV auch im Web agieren? In jüngerer Vergangenheit ist hier auch TikTok interessanter geworden." Spannend sei zudem, dass ihm kürzlich erst eine 28 Jahre alte Absolventin erzählt habe, dass sie sich schwer tue mit Social Media so umzugehen wie eine 21-Jährige. Es ist die rasante Geschwindigkeit, in der sich dieses Feld entwickelt, die es wohl auch den Journalistenschulen und Medienakademien schwer macht. An die Hand geben wolle man den Lernenden aktuell etwa, wie man als Journalistin und Journalist mit Shitstorms oder der Kommentarspalte umgeht.





Lenk bringt noch einen anderen Punkt ins Spiel: Nämlich, dass eine gute Redaktion divers besetzt sein sollte. "Zunächst hat der Journalist, die Journalistin immer die Aufgabe, die bestmögliche neutrale Beschreibung der aktuellen Lage darzubieten, damit das Publikum sich selbst ein Bild machen kann. In Kommentaren können sie dann Stellung beziehen. Damit Redaktionen nicht zu einseitig kommentieren, ist es wertvoll, wenn sie divers besetzt sind", sagt sie. Viele Häuser würden sich darum aktiv bemühen – schon bei der Auswahl von Volos.

"Die Bitte einer Geschichte am Wochenende nachzugehen, weil das Thema nur dann zu recherchieren ist, kann schon mal ins Leere laufen, weil die Wochenend-Aktivitäten wichtiger sind als eine spannende Recherche."

Martina Lenk, Geschäftsbereichsleiterin für Programm und Gestaltung an der ARD.ZDF medienakademie gGmbH

Über das Thema Haltung zu sprechen sei, so Lenk, der erste Schritt der Ausbildung und zudem facettenreich. "Es ist nicht mit der richtigen Wortwahl getan, sondern beginnt bei der Themenauswahl, der diversen Interviewpartner in der Recherche und so weiter. Diese Bewusstheit schützt vor versehentlicher Haltung an Stellen, wo sie in der Berichterstattung nichts zu suchen hat." Freilich würde es auch Formate geben, die qua Konzept auf einer klaren Haltung der Journalistin und des Journalisten basieren. "Das ist dann aber Format-getrieben und setzt das vorher Gesagte nicht außer Kraft."



Während also die Anforderungen an Berichterstattende immer größer werden zu scheinen, werden andererseits aber auch die Wünsche und Bedürfnisse der sich Bewerbenden nicht geringer. "Work Live Balance spielt eine größere Rolle als noch vor 20 Jahren. Die Bitte einer Geschichte am Wochenende nachzugehen, weil das Thema nur dann zu recherchieren ist, kann schon mal ins Leere laufen, weil die Wochenend-Aktivitäten wichtiger sind als eine spannende Recherche," berichtet Lenk, ohne verallgemeinern zu wollen. Zugleich erlebt sie ihre Volos heute schon als "selbstbewusster und meinungsfreudiger" – sie brächten so "die Energie für notwendige Veränderungen mit, wenn sie wirksam werden dürfen." Auch Ottinger erlebt, dass Bewerberinnen und Bewerber inzwischen – anders als vor 20 Jahren – oftmals schon Erfahrung im Publizieren haben. "Das kann über private Accounts passieren oder auch über mehr oder weniger professionelle Blogs, etwa zu Themen wie Reise, Food, Beauty und natürlich auch über YouTube. In unseren Reihen sind auch YouTuber. All das gab es vor 20 Jahren eher nicht."