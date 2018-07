Julianna Margulies' neue Rolle ist ... schwierig

© AMC Networks Inc

Spielt man Jahre lang eine prägende Serienfigur, ist die erste Rolle danach eine Herausforderung - für sich selbst und das Publikum. Unsere Kolumnistin Ulrike Klode hat beobachtet, wie Julianna Margulies in ihrer neuen Serie "Dietland" versucht, den Alicia-Florrick-Schatten abzuschütteln.



21.07.2018 - 09:35 Uhr von Ulrike Klode 21.07.2018 - 09:35 Uhr

Julianna Margulies ist für mich untrennbar mit der Figur Alicia Florrick aus "The Good Wife" verbunden. Sieben Jahre lang hat sie diese interessante Frauenrolle beeindruckend gespielt. Und ist damit in eine Falle geraten, in die vor ihr schon viele andere Serien-Schauspielerinnen und -Schauspieler getappt sind. Wenn man über mehrere Jahre hinweg dieselbe Figur spielt und dann auch noch in einer Serie, die viel Aufmerksamkeit erhält, hat man sich im Kopf des Publikums "festgespielt". Dann fällt es dem Publikum schwer, sich die Person in irgendeiner anderen Rolle vorzustellen. Um da herauszukommen, sind zwei Dinge nötig: Erstens muss man eine Rolle bekommen, die ganz anders ist als die prägende; und zweitens muss man gut schauspielern können.

Entsprechend gespannt war ich, welche die erste Nach-Alicia-Florrick-Rolle für Julianna Margulies sein würde. Als bekannt wurde, dass sie in ihrer ersten Serie nach "The Good Wife" nicht die Hauptrolle übernehmen würde, war ich etwas enttäuscht. Doch die Beschreibung der AMC-Serie "Dietland" an sich interessierte mich (Dramedy über Schlankheitswahn, Diktatur der Modeindustrie und Feminismus), und so habe ich entschieden, der Unternehmung eine Chance zu geben. Es dauerte eine Weile, bis Julianna Margulies in der ersten Folge der Serie endlich zu sehen war, mit jeder Minute stieg die Spannung meinerseits an. Als es endlich soweit war: Enttäuschung! Diese Rolle sollte diejenige sein, mit der der Alicia-Florrick-Geist vertrieben werden soll? Eine ehrgeizige, arrogante, aufs perfekte Aussehen fixierte Chefredakteurin einer Modezeitschrift, die mit ihren Angestellten ruppig umgeht? Klischeehafter geht's doch kaum, dachte ich mir. Entsprechend war sie auch gestylt: rote Haare, stark geschminkt, extrem gut gekleidet.

Ich fing an darüber nachzudenken, ob es daran liegen könnte, dass Julianna Margulies einfach eine schlechte Wahl getroffen hat. Oder ob ihr keine besseren Rollen angeboten worden waren. Was mich nicht wundern würde: Es ist leider immer noch so, dass für Frauen jenseits 40 wenige Rollen im Angebot sind. Das hat sich zwar durch die große Zahl an Serien in den vergangenen Jahren etwas gebessert, ist aber längst nicht vergleichbar mit der Auswahl, die Schauspieler im selben Alter haben. Doch das Aufregen über diesen Fakt hielt mich nicht davon ab, die Serie weiterzuverfolgen, die mir mit jeder Minute besser gefiel. Denn abgesehen von der einfallslosen Chefredakteurin hatte ich wenig auszusetzen. Und, ja, wenn diese Kitty Montgomery nicht von Margulies gespielt würde, hätte ich mich auch nicht länger damit beschäftigt, dass diese Figur so erwartbar und klischeehaft ist, sondern es einfach schulterzuckend hingenommen. Doch von Margulies hatte ich mehr oder eher: etwas anderes erwartet.

Nach und nach begann ich zu verstehen, warum die Rolle für Margulies reizvoll sein könnte: Sie spielt die Antagonistin, also den Gegenpart zur Hauptfigur Plum Kettle (Joy Nash), einer übergewichtigen, an sich zweifelnden Redakteurin, die die Briefe beantwortet, die die Leserinnen an die Chefredakteurin schreiben. Anders als bei "The Good Wife" muss Margulies die Serie nicht tragen, muss nicht die Sympathische sein, die von den Fans geliebt wird. Und dennoch: Musste es dann ausgerechnet eine so flache Figur sein? Hätte es nicht auch irgendwo eine Rolle gegeben, die komplexer ist und ihr damit mehr Raum zum Schauspielern gibt? Oder hatte ich Julianna Margulies in all den vielen Folgen als Alicia Florrick überschätzt?

Doch ab Folge drei gewann die Figur an Statur. Sie entwickelte ein Eigenleben, bekam einen eigenen Handlungsstrang und war von da ab nicht nur einfach die gemeine, narzisstische, aufs Äußere fixierte Chefin eines erfolgreichen Modemagazins, die ihre Untergebenen schlecht behandelt. Plötzlich hatte Margulies den Raum zum Schauspielern, den ich ihr von Anfang gewünscht hätte. Und sie nutzt ihn: Sie macht aus den Möglichkeiten, den das Drehbuch ihr gibt, eine interessante Figur, die weit über die gängigen Klischees hinausgeht. Ich habe Spaß an ihrer durch und durch unsympathischen Rolle, an der Art, wie sie sie umsetzt und muss schon lange nicht mehr an Alicia denken, sobald Margulies auf dem Bildschirm auftaucht. Acht der zehn Folgen umfassenden ersten Staffel wurden mittlerweile veröffentlicht. Und ich hoffe sehr, dass Kitty Montgomery weiterhin eine wichtige Figur bleibt.

Die Folgen der ersten Staffel von "Dietland" werden wöchentlich bei Amazon Prime veröffentlicht.

