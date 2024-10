am 15.10.2024 - 09:02 Uhr

Mit mehr als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie über 30 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hat das ZDF die Primetime am Montag dominiert (DWDL.de berichtete). Die anderen Sender mussten im Vergleich zu den Vorwochen reihenweise Verluste hinnehmen, bei RTL kann man trotzdem zufrieden sein. "Bauer sucht Frau" unterhielt trotz der starken Konkurrenz drei Millionen Menschen, beim jungen Publikum holte das Kuppelformat 11,7 Prozent Marktanteil.

Schwerer tat sich da schon "Promi Big Brother", das angesichts von 7,5 Prozent zwar ebenfalls über dem Senderschnitt von Sat.1 lag, im Vergleich zur Vorwoche ging es aber um fast 6 Prozentpunkte bergab. Insgesamt schalteten 1,05 Millionen Menschen ein. Sie sahen, wie gleich zwei Promis den Container verlassen mussten. Die gute Nachricht für Sat.1: "Promi Big Brother - Die Late Night Show" steigerte den Zielgruppen-Marktanteil am späten Abend auf 9,1 Prozent.

Zu diesem Zeitpunkt lag Sat.1 auch vor RTL, das sich im Anschluss an "Bauer sucht Frau" sehr schwer tat. "RTL Direkt" fiel schnell auf 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Ralf, der Bauernreporter" holte danach sogar nur 2,8 Prozent. Und auch "Spiegel TV" war am späten Abend nur zu 3,7 Prozent gut.

ProSieben streckte angesichts der Konkurrenz vorsorglich die Waffen und schickte ab 20:15 Uhr alte "Simpsons"-Folgen ins Rennen. Mit zunächst 6,2 Prozent Marktanteil sah es auch gar nicht so schlecht aus, wie man das hätte befürchten können. Im weiteren Verlauf des Abends ging es dann aber immer weiter bergab, ab 22:36 Uhr waren nur noch 2,8 Prozent drin. Die Reichweite lag bei konstant weniger als 500.000.

Im Film-Dreikampf hatte derweil Vox die Nase vorn: "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" kam beim Sender zur besten Sendezeit auf 710.000 Zuschauende, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 5,4 Prozent. RTLzwei verzeichnete mit "Non-Stop" eine Reichweite in Höhe von 590.000 sowie einen Marktanteil von 3,3 Prozent. Kabel Eins erzielte mit "Terminator" dagegen nur 2,8 Prozent, hier sahen 470.000 Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;