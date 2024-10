am 15.10.2024 - 09:20 Uhr

"Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor" heißt eine neue Dokureihe, in der RTLzwei ab sofort hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts blickt. Und zum Start war das neue Daytime-Format durchaus gut unterwegs: 260.000 Menschen schalteten um kurz nach 16 Uhr ein, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 4,1 Prozent. Zwei Ausgaben von "Hartz und herzlich" sowie "Berlin - Tag & Nacht" lagen danach bei jeweils mehr als 5 Prozent.

Insofern war es also eine erfolgreiche Daytime für RTLzwei - das kann man bei Sat.1 nicht behaupten. Dort machten die täglichen Serien vor allem in der klassischen Zielgruppe Probleme. "Für alle Fälle Familie" landete zum Start in die neue Woche bei einem neuen Tiefstwert und erzielte lediglich 1,5 Prozent Marktanteil, "Die Spreewaldklinik" kam danach auf nur unwesentlich bessere 2,0 Prozent. Die Krankenhaus-Serie erreichte insgesamt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren sogar etwas mehr als bislang im Durchschnitt.

Ziemlich schwankend waren die Ergebnisse bei Vox: "Shopping Queen", "Guidos Deko Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" lagen allesamt ziemlich deutlich unter dem Senderschnitt. Mehr als 4,2 Prozent Marktanteil waren nicht drin. Umso beachtlicher, dass "First Dates" den Zielgruppen-Marktanteil ab 18 Uhr auf starke 10,5 Prozent nach oben schrauben konnte - 680.000 Menschen sahen zu. "Das perfekte Dinner" unterhielt danach sogar noch 1,01 Millionen Menschen, das entsprach 9,9 Prozent Marktanteil.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei Kabel Eins: "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin. "Achtung Kontrolle" kam danach ebenfalls auf sehr gute 6,3 Prozent, hier sahen 650.000 Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;