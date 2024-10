am 18.10.2024 - 09:06 Uhr

Zunächst mal die schlechten Nachrichten: Der Donnerstagabend verlief für RTLzwei nicht gut. Während "Morlock Motors" bei Kabel Eins einen fulminanten Start feierte, fand die erste Folge von "Mallorcas Traumhäuser - Mit Gülcan Kamps" nur ein überschaubares Publikum. Insgesamt schauten im Schnitt 0,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei mageren 3,1 Prozent. Im Anschluss sank der Marktanteil bei "Krass und crazy" dann beim jungen Publikum noch auf 2,4 Prozent.

Dass RTLzwei letztlich trotzdem mit einem soliden Tagesmarktanteil von 4,1 Prozent über die Ziellinie kam, ist einem starken Tagesprogramm zu verdanken. Dort schlägt sich beispielsweise das Anfang der Woche gestartete Format "Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor" um 16 Uhr richtig gut. 7,7 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen am Donnerstag - das war ein neuer Bestwert.

Zum Vergleich: ProSieben lag mit zwei "Big Bang Theory"-Folgen um diese Zeit bei 3,8 und 7,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, RTL mit "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" beim jungen Publikum bei 6,9 Prozent, "Guidos Deko-Queen" erreichte bei Vox nur 2,9 Prozent. Nur "Lebensretter hautnah" in Sat.1 musste man mit 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den Vortritt lassen.

Schon zuvor sah es für RTLzwei gut aus. Am Vormittag überzeugte bereits der "Trödeltrupp" mit 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Diese Büchners", "Die Wollnys" und "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" lagen am Mittag und frühen Nachmittag bei über 6 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Am Vorabend fielen die Werte dann ebenfalls ordentlich aus: Zwei Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" konnten 4,8 und 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen, "Berlin - Tag & Nacht" lag mit 4,5 Prozent Marktanteil auf einem ähnlichen Niveau und damit ebenfalls über dem üblichen RTLzwei-Senderschnitt.

