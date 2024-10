Nachdem "Exatlon Germany" bereits seit Wochen weite Teile des Programms von Sport1 flutet, versucht es der Sender neuerdings mit einem weiteren Format aus der Schmiede des neuen türkischen Miteigentümers Acunmedya - auch wenn nicht so ganz klar wird, wie eine Stylingshow für Frauen zu einem bislang stark auf eine männliche Zielgruppe ausgerichteten Sender passen soll.

Das Quoten-Fazit der ersten Woche fällt dann auch ziemlich ernüchternd aus: So erreichte schon die erste Folge von "My Style Rocks" mit Gülcan Kamps am Dienstag im Vorabendprogramm gerade einmal 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte Sport1 damit nur einen Marktanteil von 0,1 Prozent. Viel besser wurde es dann auch in den darauffolgenden Tagen nicht - die höchste Reichweite war am Mittwoch mit durchschnittlich 26.000 Zuschauerinnen und Zuschauern drin. Dafür brach der Marktanteil einen Tag später auf nicht messbare 0,0 Prozent ein.

Und auch zum Abschluss der ersten Woche gab's für "My Style Rocks" nichts zu holen: Wie schon zum Auftakt erreichte die Show auch am Freitag wieder nur 15.000 Fans sowie einen Marktanteil von 0,1 Prozent in der Zielgruppe. Dazu kommt, dass auch "Exatlon Germany" weiterhin nicht viel reißen kann: So schalteten am Freitagabend im Schnitt nur 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei mageren 0,2 Prozent, nachdem am Abend zuvor immerhin 0,5 Prozent erzielt worden waren.

Als erfolgreichster Spartensender ging am Freitag derweil RTL Up hervor, das einen Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent beim jungen Publikum verbuchte - weil einerseits tagsüber mit Gerichtsshows und "Blaulicht-Report" bis zu 6,2 Prozent drin waren und andererseits auch die abendliche Sitcom-Schiene erstaunlich stark lief. So steigerte sich "Nikola" zu später Stunde auf bis zu 4,1 Prozent Marktanteil und erreichte insgesamt nach 23 Uhr im Schnitt 280.000 Menschen. Zuvor punkteten aber auch schon "Die Camper" und "Ritas Welt" mit Werten von mehr als zwei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;