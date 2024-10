am 20.10.2024 - 09:06 Uhr

"Alles funkelt! Alles glitzert!" hieß es am Samstagabend wieder im Ersten, als Florian Silbereisen wieder den "Schlagerbooom" präsentierte - und sich damit den Primetime-Sieg beim jungen Publikum sichern konnte. Es war allerdings ein äußerst knappes Rennen: 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen sich im Schnitt die Live-Show an, das sorgte in dieser Altersgruppe für einen Marktanteil von 11,3 Prozent.

Joko und Klaas" erreichten mit ihrem "Duell um die Welt" im Schnitt 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige, aufgrund der noch längeren Sendezeit - für Silbereisen war um 23:35 Uhr Schluss, "DudW" dauerte hingegen bis 0:25 Uhr - fiel der Marktanteil mit 12,0 Prozent aber sogar noch etwas höher aus, "Deutschland sucht den Superstar" lag mit 0,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe dort bei einem Marktanteil von 10,7 Prozent - ähnlich viel wie am letzten Mittwoch, aber der bislang geringste Samstagswert dieser Staffel.

Beim Gesamtpublikum im Show-Vergleich natürlich der "Schlagerbooom" vorn - jedoch fiel die Reichweite mit 3,88 Millionen zwar wieder höher aus als beim "Schlagerbooom Open Air" im Juni, allerdings zugleich deutlich niedriger als bei den "Schlagerboooms" der letzten Jahre. 2023 hatte noch fast eine dreiviertel Million Schlager-Fans mehr eingeschaltet, zwischen 2018 und 2021 waren es über fünf Millionen. Der Marktanteil lag trotzdem bei starken 18,3 Prozent.

Allgemein sinkenden TV-Reichweiten bekamen aber auch andere zu spüren: "Das Duell um die Welt" erzielte zwar beim jungen Publikum den höchsten Marktanteil seit März vergangenen Jahres, die Gesamt-Reichweite fiel mit lediglich 0,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Schnitt aber so gering aus wie noch nie. "Deutschland sucht den Superstar" lag insgesamt bei 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, das bewegt sich etwa im Schnitt dieser Staffel.

Mit dem Sieg beim Gesamtpublikum hatte keine der Shows etwas zu tun: Der ging an die ZDF-Krimireihe "Ein starkes Team", wo sich Matthi Faust vor 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verabschiedete. Der Marktanteil belief sich auf herausragende 27,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi mit 7,3 Prozent hingegen weniger gefragt. Eine alte Folge von "Der Alte" hielt ab 21:45 Uhr dann übrigens noch 3,84 Millionen dran, der Marktanteil hielt sich hier bei sehr guten 18,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;