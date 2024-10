Am Sonntag versuchte Vox erstmals, das seit Jahren erfolgreich etablierte Format "Sing meinen Song" in etwas anderer Form und einem eigenen Ableger in den Schlager-Bereich zu überführen. Die Bilanz fällt durchwachsen aus. Die gute Nachricht: Mit im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte sich die Gesamt-Reichweite sehen lassen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 5,3 Prozent klar über dem Vox-Senderschnitt, der in diesem Jahr bislang im Schnitt 4,2 Prozent beträgt.

Doch blickt man nur auf die jüngeren Altersgruppen, dann entfernt man sich zunehmend von den Sender-Normalwerten. Bei den 14- bis 49-Jährigen - die bei der Konzeptionierung der Schlagersendung wohl eher nicht im eigentlichen Fokus standen - waren nicht mehr als 4,9 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die Vox als ausschlaggebende Zielgruppe angibt, sah es mit 5,1 Prozent zwar etwas besser aus, auch hier wurde der Senderschnitt aber verpasst. Im Jahr 2024 liegt der Senderschnitt bislang bei 5,5 Prozent, im Oktober sogar bei 5,9 Prozent.

Noch deutlicher war die Diskrepanz zwischen Jung und Alt übrigens dann im Anschluss bei "Prominent": Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum dank 0,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf 6,6 Prozent anstieg, ging es bei den 14- bis 49-Jährigen auf nur 3,3 Prozent nach unten.

Uneingeschränkt zufrieden kann man bei Vox unterdessen mit Blick auf den Vorabend sein: "Die Beet-Brüder" erreichten dort im Schnitt 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum konnten sich ebenso sehen lassen wie 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 9,2 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Das Magazin "Auto Mobil" lag zuvor in der klassischen Zielgruppe sogar bei einem Marktanteil von 12,4 Prozent, 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein.

Auch RTLzwei konnte am Vorabend mit seinem Motormagazin "Grip" punkten und 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren. In der Primetime tat sich der Film "Contagion" dann mit 3,4 Prozent Marktanteil schon schwerer, ehe "Die Wolke" am späteren Abend nochmal gute 5,5 Prozent erreichte. Kabel Eins schickte am Vorabend nochmal "Morlock Motors" ins Rennen. Nach den Traumquoten bei der Erstausstrahlung am Donnerstag holte die Wiederholung immerhin 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Den gleichen Wert erzielte dann "Deutschlands größte Geheimnisse" in der Primetime, ehe "Abenteuer Leben am Sonntag" sich noch auf 5,4 Prozent steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;