Seit Anfang September zeigt Vox nun schon die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen", eine Jubiläumsausgabe erzielte sogar mehr als 14 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Eine Woche vor dem Finale sah es nun aber deutlich schlechter aus: 1,05 Millionen Menschen schalteten ein, das war die niedrigste, jemals gemessene Reichweite für das Format. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 9,8 Prozent aber natürlich trotzdem sehr gut, aus dieser Altersklasse sahen 440.000 Personen zu.

Beim jungen Publikum musste sich Vox damit auch ProSieben geschlagen geben, wo ein neues Experiment von Jenke von Wilmsdorff zu sehen war. So nahm der Reporter in der Sendung verschiedene Medikamente und Drogen und beobachtete, was die mit ihm machen. 480.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer bescherten ProSieben 10,1 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweite lag bei 750.000.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Jenke von Wilmsdorff im Fernsehen mit Drogen befasst hat. Als er noch bei RTL war und dort seine eigene Sendung präsentierte, beschäftigte er sich gleich mehrfach mit dem Thema - und nahm unter anderem Ecstasy. Die Folge war damals eine der erfolgreichsten der Reihe. Damals, im Jahr 2016, sahen fast vier Millionen Menschen zu.

Mehr Reichweite als Jenke in der Primetime hatte ProSieben übrigens mit "Galileo" am Vorabend, hier sahen 870.000 Menschen zu. In der klassischen Zielgruppe holte das Wissensmagazin 12,1 Prozent Marktanteil. Damit lag man auch vor Vox, das mit "First Dates" und dem "Perfekten Dinner" aber ebenfalls gute Werte erzielte - 8,5 und 9,0 Prozent.

Bei RTLzwei ging am Vorabend derweil eine neue Staffel von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" auf Sendung. 330.000 Menschen sahen ab 18 Uhr zu, beim jungen Publikum entsprach das ziemlich guten 5,8 Prozent Marktanteil. "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" lag zuvor bei ebenfalls 5,8 Prozent. "Unser Supermarkt" erwischte davor mit 3,3 Prozent einen schwächeren Tag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;