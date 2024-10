am 23.10.2024 - 08:51 Uhr

Das Erste ist am Dienstag in der Primetime der erfolgreichste Sender gewesen. Der Staffelstart von "Die Kanzlei" erreichte 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, keine andere Sendung kam am Dienstag auf eine noch höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei 20,5 Prozent. Diesen Wert erzielte zuvor übrigens auch die "Tagesschau", hier informierten sich 4,93 Millionen Menschen.

Während Das Erste beim Gesamtpublikum den Gesamtsieg einfuhr, holte sich das ZDF den Primetime-Sieg beim jungen Publikum. Sebastian Lege unterhielt mit einer neuen Ausgabe der Reihe "Besseresser" ("Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co.") 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49, nur die "Tagesschau" war um 20 Uhr noch erfolgreicher. Lege brachte es beim jungen Publikum so auf 10,3 Prozent Marktanteil. "Die Kanzlei" kam im Ersten auf 440.000 und 9,3 Prozent.

"In aller Freundschaft" erzielte im Ersten später noch 17,3 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 7,3 Prozent bei den Jüngeren, 3,93 Millionen Menschen sahen zu. Auch "Report München" und die "Tagesthemen" lagen noch locker über dem Senderschnitt. Im ZDF fiel "Frontal" dagegen 2,08 Millionen Zuschauende und 9,1 Prozent zurück, "Besseresser" lag zuvor noch bei 2,60 Millionen und 10,7 Prozent.

Meistgesehenes ZDF-Format nach 20:15 Uhr war das "heute journal", das es auf 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,0 Prozent Marktanteil brachte. "37 Grad" und "Terra X Harald Lesch" fielen danach wieder in den einstelligen Bereich zurück, ehe "Markus Lanz" besser lief und den Sender zurück in die Erfolgsspur brachte. Die 2.000 Ausgabe des Talks verfolgten 1,26 Millionen Personen, das entsprach 14,6 Prozent.

Richtig stark waren am Abend aber auch zwei andere öffentlich-rechtliche Sender unterwegs: ZDFneo erreichte mit einem alten "Marie Brand"-Film 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach starken 6,4 Prozent Marktanteil. Das WDR Fernsehen war mit einer "Tatort"-Wiederholung sogar noch etwas erfolgreicher und verzeichnete 1,54 Millionen und 6,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;