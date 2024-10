Sat.1 hat am Mittwochabend die neue Staffel von "The Taste" auf Sendung geschickt, anders als im vergangenen Jahr hat man dabei aber die 1-Million-Marke deutlich verpasst. Nur 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zum Auftakt mit dabei, 330.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe und waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in dieser Altersklasse lag dementsprechend bei 8,2 Prozent.

"The Taste" lag damit zwar locker über dem Senderschnitt von Sat.1, im vergangenen Jahr startete die Kochshow aber in beiden Zuschauergruppen mit jeweils höheren Reichweiten. Der Marktanteil lag damals bei 8,7 Prozent, die gesamte Staffel erzielte 2023 durchschnittlich 9,9 Prozent (alle Daten vorläufig gewichtet). Um das zu erreichen, muss sich "The Taste" in den kommenden Wochen strecken. "The Taste on Tour - Duell der Löffel" lag am späten Abend bei nur noch 4,2 Prozent.

Eher schwer tat sich bei RTL derweil eine neue Ausgabe von "DSDS": Die Castingshow brachte es auf 450.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,7 Prozent Marktanteil - Tiefstwert in der laufenden Staffel. Und auch die Gesamtreichweite fiel angesichts von 1,51 Millionen so niedrig aus wie noch nie in diesem Jahr. Binnen Wochenfrist gingen fast 200.000 Zuschauende verloren. Immerhin: "Stern TV" hielt sich später noch bei exakt 10 Prozent, das "Nachtjournal" steigerte sich sogar auf 15,1 Prozent.

Ein größerer Faktor, den es bei der Betrachtung der Mittwochs-Quoten zu beachten gilt, ist das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und dem FC Barcelona. Die Begegnung ist exklusiv bei DAZN zu sehen gewesen - und weil sich der Streamingdienst von der AGF messen lässt, kann man zumindest erahnen, dass dort sehr viele Menschen zugesehen haben müssen. Alleine über den linearen Sender DAZN 1 HD wurde eine Reichweite in Höhe von 430.000 gemessen, rund die Hälfte war zwischen 14 und 49 alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag demnach bei 4,9 Prozent. Die tatsächliche Reichweite dürfte noch deutlich höher sein, denn in den Zahlen nicht enthalten sind solche Fußball-Fans, die das Spiel über die DAZN-App gesehen haben.

Auch "TV Total" performte angesichts dieser Situation etwas schwächer als üblich, lag aber noch vor "The Taste" und "DSDS". Exakt eine Million Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Comedyshow an, etwas mehr als die Hälfte davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil lag bei 11,7 Prozent, Sebastian Pufpaff bescherte ProSieben damit den Primetime-Sieg bei den Jüngeren. Danach ging es wie gewohnt steil bergab: "Die Quatsch Comedy Show" lag bei nur noch 6,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;