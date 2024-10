ZDFneo hat den Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent beendet, damit schaffte man es auf Platz vier im Sender-Ranking. Geschafft hat man das unter anderem mit einer extrem starken Primetime, in der man auf alte Krimiware setzte. Mit einer "Wilsberg"-Wiederholung waren zur besten Sendezeit 6,6 Prozent drin, 1,61 Millionen Menschen sahen hier zu. Damit war das Ende der Fahnenstange aber noch längst nicht erreicht.

"Nord Nord Mord" steigerte die Reichweite im Anschluss sogar noch auf 1,89 Millionen, das ließ auch den Marktanteil auf 10,7 Prozent steigen. Damit hatte ZDFneo in der Primetime mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als sämtliche Privatsender. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für ZDFneo-Verhältnisse gut, hier kamen die Krimis auf 2,3 und 3,7 Prozent. Mit dem Oscar-prämierten "No Country For Old Men" waren später noch 5,1 bei allen und 2,4 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern drin, die Reichweite lag bei 410.000.

An der Spitze der Quotencharts lieferten sich Das Erste und das ZDF ein enges Rennen - mit einem knapp besseren Ausgang für den ARD-Gemeinschaftssender. 3,96 Millionen Menschen verfolgten dort den Film "Wer ohne Schuld" ist, "Bares für Rares" kam im ZDF zeitgleich auf 3,94 Millionen. Angesichts von 16,4 und 16,3 Prozent Marktanteil kann man bei beiden Sendern zufrieden sein. Beim jungen Publikum lag Horst Lichter allerdings vor dem Film, hier ist das Ergebnis 9,6 zu 7,3 Prozent.

Im weiteren Verlauf des Abends konnte das ZDF den Erfolg besser halten: Alle Sendungen erreichten zweistellige Marktanteile beim Gesamtpublikum, die Champions-League-Zusammenfassungen holten dann auch bei den 14- bis 49-Jährigen exakt 10,0 Prozent. Im Ersten fiel "Plusminus" auf 2,05 Millionen Zuschauende sowie 9,9 Prozent Marktanteil und auch die folgenden Sendungen kamen nicht mehr auf einen zweistelligen Wert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;