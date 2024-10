Das neue "Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor" hat am Mittwoch einen neuen Rekord bei RTLzwei aufgestellt. 260.000 Menschen sahen nachmittags ab kurz nach 16 Uhr zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 9,5 Prozent. Einen höheren Marktanteil erzielte die Reihe seit ihrem Start noch nie. Allerdings konnte man sich auch auf ein ungewohnt starkes Vorprogramm verlassen: "Die Schnäppchenhäuser", "Hartz und herzlich" sowie die "RTLzwei News" holten sogar noch mehr als 10 Prozent.

Angesichts dieser Werte war es ein starkes Tag für RTLzwei, am Mittwoch kam der Sender auf 5,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die "Wollnys" lagen in der Primetime etwas darunter, zwei Folgen erzielten 4,6 und 4,4 Prozent. In einigen Wochen macht die Großfamilie auf dem Sendeplatz Platz für die nächste - Familie Weiß übernimmt dann den 20:15-Uhr-Slot, ehe sich Harald Glööckler eine Stunde später zurückmeldet.

RTLzwei lag am Mittwoch auch gar nicht so weit entfernt von Vox, das sich mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,8 Prozent begnügen musste. Das ist vor allem auf die schwache Daytime zurückzuführen, bis 15 Uhr lief es teilweise katastrophal, erst danach stiegen die Quoten spürbar an. In der Primetime kam "Doc Caro" auf 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein neuer Tiefstwert. Mit den erzielten 6,9 Prozent Marktanteil kann man aber zufrieden sein. "Die Rettungsflieger" steigerten sich später sogar noch auf bis zu 8,1 Prozent.

Kabel Eins war derweil zur besten Sendezeit richtig schwach unterwegs: Den Thriller "Das perfekte Verbrechen" wollten zwar immerhin 790.000 Menschen sehen, davon kamen aber nur 150.000 aus der klassischen Zielgruppe, der Marktanteil lag daher bei schlechten 3,3 Prozent. "Das Schweigen der Lämmer" steigerte sich danach noch auf 4,9 Prozent. Weil aber auch der Erfolg in der Daytime schwankend war, kam Kabel Eins lediglich auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;