Weil die Quoten von "Love Island" in den vergangenen Jahren stark rückläufig waren, haben RTLzwei und ITV Studios Germany in diesem Jahr an einigen Stellschrauben gedreht. Die Sendung wird nicht mehr täglich ausgestrahlt, stattdessen setzt man auf wöchentliche Folgen in der Primetime. Und mit dem Zusatz "VIP" im Titel will man signalisieren, dass Menschen teilnehmen, die man kennen könnte. Zum Start fielen die Quoten jetzt solide, aber keineswegs überragend aus.

Tatsächlich blieb die Gesamtreichweite bei überschaubaren 460.000 hängen. Davon waren aber immerhin 240.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass der Marktanteil in dieser Altersklasse bei 5,4 Prozent lag. "Love Island VIP" lag damit zum Auftakt über dem zuletzt sehr niedrigen Senderschnitt von RTLzwei, hätte aber auch noch etwas Luft nach oben.

Die erste Ausgabe wurde bereits vor einigen Tagen bei RTL+ veröffentlicht. Unabhängig überprüfbare Zahlen gibt es dazu noch nicht, nach Senderangaben lag der Start aber 43 Prozent über dem der ersten Folge 2023, außerdem sei es der beste Start eines RTLzwei-Formats auf der Plattform gewesen. Zwei Ausgaben von "Temptation Island VIP" landeten am späten Abend im linearen Programm von RTLzwei übrigens bei jeweils 3,9 Prozent.

"Love Island VIP" musste sich in der Primetime auch "Morlock Motors" bei Kabel Eins geschlagen geben. Das war in der vergangenen Woche noch richtig gut gestartet, jetzt sah es zwar etwas schlechter aus, bei Kabel Eins kann man aber weiterhin sehr zufrieden sein. 890.000 Menschen sahen zu - und damit fast doppelt so viele wie beim RTLzwei-Realityformat. 380.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten bei den 14- bis 49-Jährigen außerdem für 8,3 Prozent. Michael Manousakis hatte damit beim jungen Publikum eine höhere Reichweite als unter anderem "The Voice" bei ProSieben.

Spannend: Trotz der klaren Verhältnisse in der Primetime landete Kabel Eins (4,9 Prozent) in Sachen Tagesmarktanteil noch hinter RTLzwei (5,3 Prozent). Während die 2,6 Prozent für "Hart und herzlich" um 18 Uhr eine Ausnahme waren und der Sender aus Grünwald in der Daytime teilweise sogar zweistellig unterwegs war, tat sich Kabel Eins vor allem mit den US-Serien am Vormittag und Nachmittag vergleichsweise schwer.

Und noch ein kurzer Blick auf Vox, das am Donnerstag auf gute 6,5 Prozent Tagesmarktanteil kam. Das hat man auch der erfolgreichen Primetime zu verdanken: "Escape Plan" wurde von 1,15 Millionen Menschen gesehen, das entsprach 7,6 Prozent beim jungen Publikum. "Battleship" steigerte sich später sogar noch auf 8,7 Prozent und "Medical Detectives" war in der Nacht zweistellig unterwegs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;