am 27.10.2024 - 08:45 Uhr

Geht das so weiter, wird es für RTL die aus Reichweitensicht schwächste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" aller Zeiten - noch unter dem Silbereisen-Experiment 2022. Und das ist nicht nur das Ergebnis des neuen Ausstrahlungszeitraums im Herbst. An diesem Samstag sahen erneut nur 1,61 Millionen Menschen zu, der Marktanteil lag bei 7,2 Prozent. Immerhin: Damit war RTL in der Primetime der meistgesehene Privatsender.

Das kann man aber nicht mehr behaupten, wenn man auf die junge Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen blickt. Hier musste sich der Casting-Klassiker nicht nur den Shows bei ProSieben und im Ersten geschlagen geben, sondern auch einem US-Film in Sat.1. Lediglich 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersklasse sahen zu, das entsprach 9,0 Prozent Marktanteil - Tiefstwert in der laufenden Staffel. Und weil für RTL auch sonst am Samstag nicht viel zusammen lief, lag der Tagesmarktanteil bei schwachen 6,5 Prozent.

Im Show-Triell zog RTL wie bereits erwähnt den Kürzeren. Wie sehr man den Anschluss beim jungen Publikum verloren hat, zeigt ein Blick auf die Konkurrenz: Sowohl "Die Hirschhausen-Show" als auch "Das Duell um die Welt" lagen bei Reichweiten um die 500.000 beim jungen Publikum - mit einem etwas besseren Ergebnis für ProSieben. Der Privatsender kam so auf starke 13,2 Prozent Marktanteil, Hirschhausen bescherte dem Ersten 11,8 Prozent.

Insgesamt hatte Eckart von Hirschhausen im Dreikampf natürlich die Nase vorn. Seine Show wurde von 2,59 Millionen Menschen gesehen, das entsprach 11,7 Prozent Marktanteil. Joko, Klaas und die anderen Promis lockten 800.000 Menschen zu ProSieben. Mit dem Gesamt-Tagessieg hatte aber keiner der genannten Sender etwas zu tun, der ging an das ZDF: Der Thriller "Ein Fall für Conti - Spieler" kam auf 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 18,0 Prozent Marktanteil. Dafür lief es bei den Jüngeren angesichts von 4,2 Prozent ziemlich schlecht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;