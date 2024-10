Vox hat den Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,2 Prozent beendet und lag damit in etwa auf Senderschnitt. Das Ergebnis setzt sich aber zusammen aus einer großen Bandbreite an Quoten, die Vox am Samstag erzielt hat. So holte man nachmittags über Stunden hinweg zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum, der "Shopping Queen"-Marathon kam auf bis zu 11,8 Prozent.

Am Vorabend waren es schließlich die Tier-Formate, die sehr gefragt waren. Eine reguläre Folge von "Hundkatzemaus" sowie ein Spezial erreichten 9,9 und 11,0 Prozent Marktanteil, "Der Hundeprofi - Rütters Team" lag bei 9,6 Prozent. Dann kam allerdings die Primetime - und hier rauschten die Quoten in den Keller. Die XXL-Doku "Herzklopfen - Wie finde ich die große Liebe?" wollten nur 290.000 Menschen sehen, das ließ den Marktanteil beim jungen Publikum auf 2,4 Prozent absacken.

Mit den 6,2 Prozent Tagesmarktanteil landete Vox übrigens auf dem gleichen Niveau wie Sat.1, das auch ziemlich schwankende Quoten verzeichnete - dort aber anders herum. So lief der Film "Ghostbusters: Legacy" in der Primetime mit 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hervorragend. Bei den Jüngeren wurden damit 10,1 Prozent Marktanteil gemessen. In der Daytime konnte die "Spreewaldklinik" dagegen teilweise nicht einmal die 1-Prozent-Marke überspringen und auch "Auf Streife" blieb stundenlang weit unter dem Senderschnitt hängen.

Weiter hinten in den Quotencharts landeten Kabel Eins (3,6 Prozent) und RTLzwei (3,4 Prozent) auf einem ähnlichen Niveau. Wobei die Ergebnisse schon zeigen, dass sich beide Sender über den gesamten Tag hinweg eher schwer taten. Die US-Serien bei Kabel Eins erzielten zur Mittagszeit die höchsten Marktanteile, in der Primetime lief es wie gewohnt schlecht. Bei RTLzwei kam "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" zur besten Sendezeit nur auf 3,6 Prozent, "Mensch Retter" lief am Vorabend angesichts von 1,7 Prozent noch viel schlechter.

