Linear musste RTL in Bezug auf das "Sommerhaus der Stars" zuletzt Rückschläge hinnehmen. So lag das Format zuletzt teils sehr deutlich unter dem Senderschnitt und schon jetzt ist klar, dass es die reichweitenschwächste Staffel in der Geschichte werden wird. Aber wie gesagt: Da geht es um die lineare TV-Ausstrahlung. Im Streaming ist das "Sommerhaus" weiter eine Bank (DWDL.de berichtete). In dieser Woche hat das "Sommerhaus" aber auch linear mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt.

Ausgerechnet gegen die Fußball-Konkurrenz im Ersten hat das Format seine Reichweiten spürbar gesteigert. So wurde die jüngste Ausgabe von 1,59 Millionen Menschen gesehen, das waren rund 200.000 mehr als beim bisherigen Höchstwert der Staffel. Und auch die 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 sind ein neuer Bestwert für das laufende Jahr, der Marktanteil lag trotzdem nur bei überschaubaren 10,1 Prozent, was aber vor allem auf die starke Konkurrenz zurückzuführen sein dürfte.

Nach dem "Sommerhaus" war der Erfolg für RTL auch schnell verflogen: "RTL Direkt" informierte schon nur noch 1,12 Millionen Menschen, das ließ auch den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf 8,2 Prozent absacken. "Extra" kam danach sogar nur noch auf 6,9 Prozent, hier lag die Reichweite bei 850.000.

Neben RTL erzielten aber auch andere Sender gegen die starke Fußballkonkurrenz gute Quoten zur besten Sendezeit - allen voran DMAX. Dort konnten die "Steel Buddies" die ganz hohen Werte aus den zurückliegenden Woche zwar nicht ganz halten, mit 370.000 Gesamtzuschauerinnen und -zuschauern sowie 2,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum lief es dennoch ziemlich gut. "Der Germinator" hielt sich danach bei 2,8 Prozent, "Speed Cops" und "Police Interceptors" steigerten sich später sogar auf 3,7 und 4,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;