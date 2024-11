Der Disney Channel hat sich am Donnerstagabend ungewöhnlich stark präsentiert. Der Spielfilm "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" beflügelte den Sender so sehr, dass der Sprung unter die zehn meistgesehenen Sendungen des Tages in der Zielgruppe nur knapp verpasst wurde. Mit 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete der Blockbuster mit Johnny Depp in der Hauptrolle einen Spitzen-Marktanteil von 7,3 Prozent.

Damit bewegte sich der Disney Channel um 20:15 Uhr nicht nur weit oberhalb seiner Normalwerte, sondern lag selbst vor RTL, wo eine Doku mit Peter Kloeppel nicht mal sechs Prozent Marktanteil erzielten. Auch Kabel Eins und RTLzwei konnten mit den Disney-Piraten nicht mithalten. Vox schaffte es durch den Spielfilm "The Commuter" immerhin auf Augenhöhe und lag in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent hauchdünn vor "Pirates of the Caribbean". Sehr gut lief es zudem auch insgesamt, denn 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt ein.

Mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent in der Zielgruppe lief's für den Disney Channel dann auch in der Endabrechnung richtig gut. Stärkster Spartensender war am Donnerstag aber trotzdem DMAX, das sogar 3,0 Prozent erzielte. Auch für den Männersender sah - der Feuerwehr sei Dank - in der Primetime bestens aus: Nachdem "112: Feuerwehr im Einsatz" um 20:15 Uhr zunächst 2,7 Prozent Marktanteil verzeichnete, steigerte sich "Feuerwache 3 - Alarm in Rostock" auf hervorragende 5,1 Prozent sowie insgesamt 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Notaufnahme: Samstagnacht" war im Anschluss mit 5,0 Prozent fast genauso stark, ehe eine weitere Folge der Doku-Reihe um 23:15 Uhr schließlich sogar tolle 6,1 Prozent erzielte. DMAX bewegte sich somit am Donnerstag zeitweise auf einer Flughöhe mit Kabel Eins, wo das einstige DMAX-Gesicht Michael Manousakis diesmal deutlich verlor. Die Dokusoap "Morlock Motors" brachte es in der dritten Woche noch auf 660.000 Fans und einen Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe. Das später gezeigte "K1 Magazin" erreichte noch 5,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;