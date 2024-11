Erst am Donnerstag hat "The Voice of Germany" ein Allzeit-Reichweitentief aufgestellt (DWDL.de berichtete). Davon konnte sich die Castingshow am Freitag in Sat.1 ein gutes Stück entfernen: 1,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das waren über 300.000 mehr als tags zuvor bei ProSieben. Aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen allerdings nur 350.000 Personen zu, was hier zu 7,9 Prozent Marktanteil führte.

"The Voice" stellte damit ein neues Staffel-Tief in Sachen Zielgruppen-Marktanteil auf. Überhaupt gibt es nur zwei Ausgaben der Castingshow, die einen noch niedrigeren Marktanteil eingefahren haben - das war 2021, damals am Ende der Staffel. Eine Wiederholung von "Hast du Töne?" fiel später auf 5,2 Prozent Marktanteil und auch die Serien am Vorabend waren schlecht unterwegs: "Für alle Fälle Familie" (2,0 Prozent) und "Die Spreewaldklinik" (3,0 Prozent) lagen weit unter Senderschnitt, sodass Sat.1 nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent erzielte.

Besser lief es da schon für RTL, das mit "Ninja Warrior Germany" in der Primetime sehr erfolgreich war. 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, 640.000 dazu kamen aus der klassischen Zielgruppe. In beiden Fällen waren das Staffel-Bestwerte, der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei sehr guten 14,3 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL mittlerweile vorwiegend blickt, waren es nur 10,4 Prozent.

Dass RTL am Ende trotzdem nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,2 Prozent gekommen ist, lag unter anderem an der Daytime: "Punkt 12" erwischte angesichts von 7,2 Prozent einen schlechten Tag und die Gerichtsshows lagen danach sogar noch unter diesem Niveau. Auch "Unter Uns" und die Magazin-Strecke am Vorabend war einstellig unterwegs.

Gut lief es in der Primetime auch für ProSieben, den Film "Thor: Tag der Entscheidung" sahen 1,32 Millionen Menschen, beim jungen Publikum entsprach das 11,9 Prozent Marktanteil. "Malignant" fiel später allerdings sehr deutlich auf nur noch 5,2 Prozent zurück. Am Vorabend holte eine "The Voice"-Wiederholung zudem nur 3,9 Prozent - und so erklärt sich dann auch der Tagesmarktanteil, der bei 7,3 Prozent lag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;