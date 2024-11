Schon seit einigen Jahren hat sich RTLzwei der Produktion neuer Ausgaben von "X-Factor: Das Unfassbare" angenommen. Am Freitagabend waren nun zwei dieser von Jonathan Frakes moderierten Folgen beim Sender zu sehen - und der Erfolg gibt den Verantwortlichen recht. Jeweils 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zur besten Sendezeit zu, beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren wurden starke 6,0 und 6,5 Prozent Marktanteil gemessen.

Und auch in der Daytime sorgten alte "X-Factor"-Folgen mit bis zu 7,2 Prozent für hohe Quoten. Einen Dämpfer erlebte RTLzwei dagegen am späten Abend, wo man aktuell die letzte "The Walking Dead"-Staffel mit reichlich Verspätung im Free-TV zu Ende bringt. Zwei Episoden landeten allerdings bei nur 3,5 und 2,5 Prozent Marktanteil. Am Ende kam man aber auf einen guten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,6 Prozent.

Damit lag RTLzwei noch vor Vox, das sich am Feiertag mit nur 5,5 Prozent begnügen musste. In der Primetime erreichte man mit "Goodbye Deutschland" zwar 860.000 Gesamtzuschauerinnen und -zuschauer, aber nur 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "The Commuter" fiel später sogar noch auf 4,0 Prozent und auch in der Daytime, in der man auf das reguläre Programm setzte, hatte man einige Probleme.

Noch hinter RTLzwei und Vox landete am Freitag Kabel Eins, für das die erzielten 5,3 Prozent Tagesmarktanteil aber trotzdem ein Erfolg sind. Zu verdanken hat man das vor allem der starken Daytime: "Shrek 2" kam nachmittags auf 8,4 Prozent Marktanteil und "Shrek der Dritte" steigerte sich danach sogar noch auf 8,7 Prozent. "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" unterhielten abends dann aber nur noch 500.000 Menschen, was 3,1 Prozent entsprach.

