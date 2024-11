Die ARD will im Hauptprogramm am Freitagabend vermehrt auch mit Comedy-Inhalten punkten. Das ist durchaus anspruchsvoll, ist das doch traditionell der Tag, an dem die "heute show" im ZDF richtig stark unterwegs ist. Richtigerweise hat man im Ersten die neue Sketch-Comedy "Smeilingen" daher auch nicht direkt gegen das ZDF-Format programmiert, sondern es bereits ab 21:45 Uhr auf Sendung geschickt. Doch auch so ging das Duell deutlich zugunsten der Mainzer aus.

2,48 Millionen Menschen schalteten die erste Ausgabe von "Smeilingen" ein, damit waren 10,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Das ist kein so schlechter Einstand, die "heute show" erzielte ab 22:30 Uhr aber eben 19,3 Prozent bei 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und auch das Duell beim jungen Publikum fand ein klares Ende: Die Sketch-Comedy erzielte hier nur 6,2 Prozent, während sich Oliver Welke über 15,1 Prozent freuen konnte.

"Smeilingen" landete auch deshalb unter dem Senderschnitt, weil der Vorlauf gar nicht mal so gut war: Die Komödie "Micha denkt groß" sahen zuvor 2,88 Millionen Menschen, das führte zu 11,5 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Im ZDF unterhielten die "Mordsschwestern" 4,70 Millionen Personen und fuhren so den Tagessieg ein, 18,5 Prozent wurden damit gemessen. "SOKO Leipzig" lag später noch bei 4,29 Millionen und 17,8 Prozent.

Dafür war Das Erste in beiden wichtigen Zuschauergruppen am Vorabend stark unterwegs: "Wer weiß denn sowas?" kam auf 3,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist die höchste Reichweite der seit Anfang Oktober laufenden Staffel. 20,6 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen und auch bei den Jüngeren waren es sehr gute 13,6 Prozent. Im ZDF war das "ZDF Magazin Royale" beim jungen Publikum am späten Abend noch knapp zweistellig unterwegs, 10,1 Prozent waren hier drin. Mit 1,34 Millionen Zuschauenden landete man insgesamt aber nur bei 9,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;