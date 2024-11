Ein neuer "Erzgebirgskrimi" hat dem ZDF am Samstag den Tagessieg beschert: Mit 6,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern trieb der Film den Marktanteil um 20:15 Uhr auf starke 25,7 Prozent - und lag damit im Ranking noch knapp vor der "Tagesschau", die zuvor im Ersten von 6,22 Millionen gesehen wurde und sogar einen Marktanteil von 26,5 Prozent verzeichnete.

Beim jungen Publikum kam der ZDF-Krimi dagegen nur auf 6,6 Prozent Marktanteil. Hier lag stattdessen Kai Pflaume in der Primetime klar in Führung: 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entschieden sich für seine ARD-Show "Klein gegen Groß", sodass der Marktanteil bei starken 17,0 Prozent lag. Auch insgesamt erwies sich die Sendung als voller Erfolg und kam mit 4,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 21,7 Prozent Marktanteil.

Den Show-Dreikampf entschied Pflaume somit klar für sich. Während "Schlag den Star" bei ProSieben auf 1,08 Millionen Personen sowie gute 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und sich damit gegenüber der Oktober-Ausgabe deutlich steigerte, enttäuschte "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL mit gerade mal 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite der Castingshow fiel eine Woche vor dem Finale mit 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so niedrig aus wie noch nie in diesem Jahr.

Noch schlechter sah es danach für "Take me Out" aus, das nicht über 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam und insgesamt gerade mal noch 600.000 Menschen vor dem Fernseher hielt. Weil noch dazu auch tagsüber nahezu nichts funktionierte, musste sich RTL am Samstag mit einem überschaubaren Tagesmarktanteil von nur 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen - was bloß für den vierten Platz hinter hinter dem Ersten, ProSieben und Vox reichte.

Das Erste ging derweil am Samstag auch beim Gesamtpublikum als Spitzenreiter hervor. Neben der "Tagesschau" und "Klein gegen Groß" war auch die "Sportschau" ein voller Erfolg: Mit im Schnitt 3,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stellte die Sendung am Vorabend einen neuen Saison-Bestwert auf. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 20,2 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen 14,8 Prozent drin waren. Das von Sky übertragene Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig kam parallel dazu auf 11,6 Prozent.

