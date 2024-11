Die Zahl der "Harry Potter"-Ausstrahlungen in Sat.1 dürften inzwischen kaum noch zu zählen sein. Doch mit Blick auf die Quoten gibt es für den Sender keinen Grund, an der hohen Dosierung etwas zu ändern. Auch die neuerliche Wiederholung von "Harry Potter und der Stein der Weisen" hat am Samstagabend mal wieder für gute Quoten gesorgt: Mit 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte der Film überzeugende 11,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und ging damit als größter Verfolger von "Klein gegen Groß" hervor.

Insgesamt konnten sich im Schnitt 1,20 Millionen Menschen für den Beginn der Potter-Saga begeistern, ehe das anschließende Special "Inside Harry Potter" ab 23:31 Uhr noch 740.000 Fans vor dem Fernseher hielt. In der Zielgruppe stieg der Sat.1-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf sehr gute 13,3 Prozent an. Die starke Primetime glich somit auch so manche Schwäche aus, die der Sender in der Daytime offenbarte. Mit Wiederholungen von "Auf Streife" und der "Spreewaldklinik" musste Sat.1 mehrfach weniger als zwei Prozent Marktanteil hinnehmen.

Konkurrent Vox war am Nachmittag hingegen mit Wiederholungen von "Shopping Queen" ungleich gefragter und steigerte seinen Marktanteil auf bis zu 10,8 Prozent. Die beiden Spielfilme "G.I. Joe: Die Abrechnung" und "Boss Level" schlugen sich hingegen in der Primetime mit Werten von 5,6 und 5,5 Prozent nur mäßig. Allerdings war Vox damit deutlich besser bedient als RTLzwei, wo die Komödie "Nachts im Museum" um 20:15 Uhr gerade mal 2,4 Prozent Marktanteil schaffte. Kabel Eins fiel mit "FBI: Special Crime Unit" sogar zeitweise auf miese 1,5 Prozent zurück.

Einen neuerlichen Film-Erfolg kann man unterdessen beim Disney Channel bejubeln, wo "Raya und der letzte Drache" zur besten Sendezeit mit 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 3,9 Prozent in der Zielgruppe überzeugte. Damit wies man auch RTL Super in die Schranken, das mit "Anastasia" auf 2,2 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;