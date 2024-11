Der neue "Tatort" aus Dresden hat am Sonntagabend für Spitzen-Quoten im Ersten gesorgt. Durchschnittlich 9,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr im Ersten - die Folge "Unter Feuer" sorgte damit für die höchste "Tatort"-Reichweite seit mehr als einem halben Jahr. Eingeschaltet hatte damit jeder Dritte: Starke 33,0 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. Zum Vergleich: Die ZDF-Reihe "Mit Herz und Holly" lag mit 3,77 Millionen Personen und 13,2 Prozent Marktanteil als größter Verfolger weit zurück.

Und auch beim jungen Publikum war der "Tatort" obenauf: Dort sorgten 1,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen für hervorragende 25,8 Prozent Marktanteil. Für unerwartet harte Konkurrenz sorgte jedoch ProSieben, wo man sich über den höchsten "Blockbuster"-Marktanteil seit Mitte 2023 freuen kann: Die Free-TV-Premiere von "Thor: Love and Thunder" sorgte mit 1,03 Millionen jungen Zuschauerinnen und Zuschauern für tolle 17,5 Prozent und war noch dazu auch insgesamt mit 2,22 Millionen Menschen und 8,5 Prozent Marktanteil gefragt.

Im Windschatten dieses Erfolgs punktete im weiteren Verlauf des Abends auch noch "Black Panther" mit überzeugenden 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dazu kommt, dass ProSieben auch die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe einfuhr - mit durchschnittlich 12,7 Prozent lag der Sender weit vor der Konkurrenz, allen voran RTL, das am Sonntag nicht über magere 7,2 Prozent hinauskam. Zu verdanken hat man den Erfolg weiteren Marvel-Filmen, die den ganzen Tag über zu sehen waren. So erreichte "Thor: Tag der Entscheidung" schon vormittags 12,6 Prozent, ehe sich "Thor - The Dark Kingdom" auf 14,6 Prozent steigerte. Am Nachmittag wiederum punktete "Gurdians of the Galaxy Vol. 2" mit 13,7 Prozent, ehe "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" am Vorabend noch 11,3 Prozent erzielte und insgesamt 1,13 Millionen Menschen unterhielt.

Der stärkste Privatsender abseits von ProSieben kam indes ebenfalls aus Unterföhring: So erzielten "Fack ju Göhte 3" und "Türkisch für Anfänger" am Sonntagabend in Sat.1 Marktanteile von 9,8 und 11,3 Prozent in der Zielgruppe, nachdem tagsüber bereits das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" mit 12,0 Prozent erneut gut lief. Am Vorabend wiederum sorgte "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" für 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, auch wenn's bei den Jüngeren mit 12,0 Prozent eher überschaubar lief.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;