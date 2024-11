am 04.11.2024 - 09:01 Uhr

Die beiden meistgesehenen Vox-Sendungen des Sonntags liefen bereits im Vorabendprogramm. Während "Auto Mobil" bereits um 17 Uhr von 1,06 Millionen Menschen gesehen wurde, erreichten "Die Beet-Brüder" anschließend sogar 1,58 Millionen und noch dazu einen sehr guten Marktanteil von 11,1 Prozent in der Zielgruppe.

Von solchen Werten konnte Vox in der Primetime hingegen nur träumen - dort sich Steffen Hensslers Bühnenprogramm gegen die Übermacht von "Tatort" und "Thor" ziemlich schwer. Nur 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr im Schnitt für "Hensslers schnelle Nummer - Live!", darunter lediglich 220.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte das bloß für einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Noch schwerer tat sich danach allerdings "Prominent!", das mit 2,3 Prozent Marktanteil nur hauchdünn am bislang schwächsten Wert des Jahres vorbeischrammte.

Durchweg schwach verlief der Sonntagabend aber auch für RTLzwei. Während "X-Factor: Das Unfassbare" am Freitag noch durchweg überzeugte (DWDL.de berichtete), taten sich weitere neue Folgen des Mystery-Formats nun spürbar schwerer. Nur 370.000 Menschen schalteten um 20:15 Uhr, in der Zielgruppe belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf desolate 2,1 Prozent. Zwei weitere Episoden machten ihre Sache im Anschluss mit Werten von 2,9 und 3,0 Prozent nur bedingt besser.

RTLzwei lag damit in der Primetime noch hinter Kabel Eins, wo sowohl "Deutschlands größte Geheimnisse" als auch "Abenteuer Leben am Sonntag" auf solide 4,0 Prozent Marktanteil kamen. Tagsüber kam Kabel Eins hingegen nur sehr langsam in Fahrt und erzielte mit "Mein Lokal, Dein Lokal" teils nicht mal einen Prozent Marktanteil. Der Tagesmarktanteil betrug unterm Strich dann immerhin noch 3,2 Prozent, während sich RTLzwei mit 2,5 Prozent nur knapp vor Super RTL über die Ziellinie schleppte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;