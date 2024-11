Was mit einer Doku zur US-Wahl drin ist, hat am Montagabend Das Erste gezeigt. Dort sahen nicht nur mehr als dreieinhalb Millionen Menschen einen Film mit Ingo Zamperoni, es reichte sogar für den Tagessieg beim jungen Publikum (DWDL.de berichtete). Ganz so gut lief es für Thilo Mischke bei ProSieben nicht, aber mit der Reportage "ProSieben Thema. Forrest Trump - Amerika vor der Schicksalswahl" muss sich der Sender nicht verstecken.

690.000 Menschen sahen sich den Film zur besten Sendezeit an, 440.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Beim jungen Publikum hatte das gute 9,0 Prozent Marktanteil zur Folge. Mischkes Reportage lag damit sehr deutlich über dem aktuellen Senderschnitt. "Galileo" kam am Vorabend sogar auf 13,0 Prozent, was einem Jahres-Bestwert entspricht. Dass es am Ende trotzdem nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,9 Prozent gereicht hat, ist auf die US-Sitcoms in der Daytime zurückzuführen. Und auch die Wiederholung von "Jenke. Crime." lag am späten Abend bei nur noch 7,7 Prozent.

Noch größer waren allerdings die Probleme in Sat.1, das den Montag mit schlechten 5,9 Prozent beendete. Sorgen machen muss man sich vor allem um das Primetime-Format "Hochzeit auf den ersten Blick", das sich in der vergangenen Woche mit Tiefstwerten zurückgemeldet hat (DWDL.de berichtete). Jetzt, eine Woche später, sah es kaum besser aus. Nur 920.000 Menschen schalteten ein, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden schlechte 6,6 Prozent gemessen. "Verrückt nach Liebe" stürzte danach sogar noch auf 2,1 Prozent ab und mit der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Wiederholung ab Mitternacht scheiterte Sat.1 sogar an der 1-Prozent-Marke.

Besser Nachrichten aus der Sendergruppe kommen dagegen von Kabel Eins, das in der Primetime mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete als seine beiden Schwestersender. Den Film "Meg" wollten 1,12 Millionen Menschen sehen, das entsprach auch bei den Jüngeren sehr guten 7,2 Prozent Marktanteil. "Deep Blue Sea" lag danach bei 6,1 Prozent, nach Mitternacht war Kabel Eins sogar zweistellig unterwegs. Mit 6,1 Prozent Tagesmarktanteil lag Kabel Eins am Montag noch vor Sat.1.

