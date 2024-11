Seit dem Start im Jahr 2021 ist das Lieferservice-Duell "Mälzer und Henssler liefern ab" ein solider Erfolg für Vox gewesen. Nun startet man eine Staffel, in der Steffen Henssler gar nicht mehr dabei ist - und auch Tim Mälzer vereinzelt keine Rolle spielt. Zum Auftakt trat Mälzer aber erst einmal gegen seinen Kollegen Lukas Mraz an - und schon hier verheißt das Ergebnis nichts Gutes für die noch ausstehenden Folgen.

Nur 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, das ist die mit Abstand niedrigste Reichweite, die das Format jemals eingefahren hat. Mit einem gewissen Rückgang der Reichweite war zu rechnen gewesen, zeigte Vox die Sendung bislang doch immer am traditionell zuschauerstarken Sonntagabend. Der bisherige Tiefstwert aus dem Januar 2024 (als weder Mälzer noch Henssler dabei waren) wurde um 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterboten.

Mit 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Mälzer und Mraz liefern ab" kein Erfolg für Vox gewesen. Im Gegenteil: Das Lieferservice-Duell war ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Kölner am Montag nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,9 Prozent kamen. "First Dates" und "Das perfekte Dinner" lagen am Vorabend noch bei 9,1 und 8,7 Prozent, dafür erzielte "CSI: Miami" einige Stunden zuvor teilweise nicht einmal 1 Prozent.

Mit angezogener Handbremse ist derweil auch RTLzwei unterwegs. "Genial daneben" steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche zwar immerhin leicht auf 4,4 Prozent, dafür erzielte "Genial witzig - Das große Witze-Battle" nur noch 3,3 Prozent. In beiden Fällen musste RTLzwei Verluste bei der Gesamtreichweite hinnehmen, "Genial daneben" wurde von 610.000 Menschen gesehen, bei "Genial witzig" waren es noch 530.000.

Zufrieden sein kann man dagegen bei RTL: "Bauer sucht Frau" unterhielt insgesamt 3,08 Millionen Menschen und war damit natürlich das mit Abstand stärkste Primetime-Format im Privatfernsehen. 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was hier 12,5 Prozent entsprach. Am Ende hielt sich RTL knapp in der Zweistelligkeit und war mit 10,1 Prozent Tagesmarktanteil der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;