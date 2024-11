International ein Hit, aber in Deutschland zumindest zum Auftakt weit davon entfernt: Die neue ProSieben-Show "Destination X" hat am Donnerstagabend einen äußerst schwachen Einstand hingelegt. Durchschnittlich sahen nur 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Aufakt-Folge, darunter 280.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag "Destination X" zum Start mit einem Marktanteil von lediglich 5,9 Prozent klar unter dem Senderschnitt.

Der ProSieben-Neustart bewegte sich damit um 20:15 Uhr nur auf Augenhöhe mit Vox und Kabel Eins. Während der Spielfilm "Lucy" bei Vox im Schnitt auf 5,7 Prozent Marktanteil kam, erreichte "Morlock Motors - Big Dreams im Westerwald" bei Kabel Eins in dieser Woche 5,6 Prozent - das war noch etwas weniger als in der Vorwoche, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern wieder höher ausfiel.

Bei ProSieben blieben die Quoten unterdessen auch nach "Destination X" schwach. Hier zeigte der Sender "Das große Promi-Büßen", das bis zum vergangenen Jahr bekanntlich noch um 20:15 Uhr zu sehen war und inzwischen vor allem mit Blick auf Joyn produziert wird. Mit insgesamt 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Realityshow zum Auftakt der neuen Staffel dann auch nur überschaubare Werte im Free-TV.

Doch auch bei RTL kämpfte man am Donnerstag mit Problemen - resultierend daraus, dass man mit Hoffenheim und Heidenheim derzeit zwei eher aufmerksamkeitsschwache Klubs in der Europa League zeigen kann. Deren Konferenz, angereichert durch ein Spiel von Machester United, erreichte in beiden Halbzeiten im Schnitt einstellige Marktanteile von 8,0 und 8,5 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten zunächst 1,86 Millionen Fans ein, ehe in der zweiten Hälfte 1,91 Millionen für immerhin 10,1 Prozent Marktanteil sorgten.

Als erfolgreichster Privatsender in der Primetime ging dagegen mit Blick auf die Zielgruppe Sat.1 hervor, wenngleich "Das 1% Quiz" mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent ein gutes Stück unter den bisherigen Staffel-Bestwerten lag. Schlusslicht wiederum war RTLzwei. Hier sorgte "Love Island VIP" für nur 3,6 Prozent Marktanteil, während insgesamt 390.000 Menschen einschalteten. "Temptation Island VIP" blieb danach mit 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf ähnlichem Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;