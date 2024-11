Im Zuge ihrer Programmreformen und verstärkten Kooperationen haben sich die ARD-Anstalten zuletzt auch darauf geeinigt, an einigen Tagen im Jahr am Freitagabend jeweils eine ihrer erfolgreichen Talkshows durchzuschalten. So geschehen etwa vor einigen Monaten bei der "NDR Talk Show". Zum Mauerfall-Jubiläum zeigte jetzt nicht nur der MDR "Riverboat", sondern auch der WDR, NDR, SWR, HR, SR und Radio Bremen. Dabei blickten Kim Fisher und Matze Knop mit ihren Gästen zurück und sprachen darüber, was Menschen heute zusammenhält.

Die auf mehreren Sendern ausgestrahlte Sendung war ein voller Erfolg: Im MDR Fernsehen sahen 670.000 Menschen zu, das entsprach bundesweit 3,9 Prozent Marktanteil. Noch besser lief es im NDR Fernsehen, wo die Reichweite sogar bei 730.000 lag und der Marktanteil 4,3 Prozent betrug. Durch die zusätzliche Ausstrahlung im HR (174.000) und im SWR (250.000) lag die Gesamtreichweite* von "Riverboat" am Freitag bei 1,83 Millionen - deutlich mehr als sonst. Die Reichweiten des WDR liegen aktuell noch nicht vor.

Dass nicht auch der RBB die Sendung übernommen hat, ist insofern etwas kurios, weil diese ARD-Anstalt 2022 ja sogar noch an der Produktion beteiligt war. Stattdessen setzte der RBB am Freitagabend ab 22 Uhr auf den Fernsehfilm "3 1/2 Stunden", in dem es ebenfalls um die Berliner Mauer ging. Mit nur 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 0,9 Prozent Marktanteil war der Erfolg aber ziemlich überschaubar.

Besser hat es da schon der BR gemacht, der ebenfalls auf eine "Riverboat"-Übernahme verzichtete. Stattdessen zeigte man lieber "Drei. Zwo. Eins. Michl Müller - Alles rund um den Sport", damit unterhielt man 430.000 Menschen, was 2,1 Prozent Marktanteil entsprach.

*Hinweis: Die Reichweiten des WDR liegen für den gesamten Freitag aktuell noch nicht vor. Insofern ist noch unklar, wie viele Menschen "Riverboat" tatsächlich gesehen haben. Wir ergänzen die Zahlen, wenn sie vorliegen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;