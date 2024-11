am 11.11.2024 - 08:39 Uhr

Wenige Tage nach dem Aus der Ampel-Koalition stellte sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntagabend den Fragen von Caren Miosga - es war ein Gespräch, das vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse im politischen Berlin auf großes Interesse stieß. Das schlug sich dann auch in den Quoten nieder: So viele Menschen wie diesmal erreichte "Caren Miosga" nämlich noch nie.

Ab 21:45 Uhr schalteten im Schnitt 4,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um den Polittalk zu sehen, der Marktanteil lag bei sehr starken 21,0 Prozent. Das waren fast 1,3 Millionen Personen mehr als in der vergangenen Woche, als es jedoch bereits besser lief als zuvor. Seit der Ende August erfolgten Rückkehr aus der Sommerpause hatte Miosga bis dato mit jeder Ausgabe ihrer Talkshow weniger als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht.

Einen neuen Bestwert markierte die Sendung am Sonntag zudem auch beim jungen Publikum, wo 1,03 Millionen 14- bis 49-Jährige für hervorragende 20,4 Prozent Marktanteil sorgten. Nur die "Tagesschau" und der "Tatort" waren noch gefragter - während die 20-Uhr-Ausgabe alleine im Ersten auf 1,49 Millionen junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 26,3 Prozent Marktanteil kam, erreichte der Krimi anschließend noch 23,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Mit 7,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 28,5 Prozent lag der Kieler "Tatort" zudem auch beim Gesamtpublikum einmal mehr ganz vorne. Stärjster Verfolger war das ZDF, das mit seiner Reihe "Mit Herz und Holly" in dieser Woche auf 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die 13,9 Prozent Marktanteil entsprachen. Das anschließende "heute-journal" sahen noch 3,41 Millionen.

