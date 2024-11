Mit "Deutschland grill den Henssler" will Vox in den kommenden Wochen seiner Kochshow mit Steffen Henssler neue Impulse verschaffen. Zum Auftakt der Staffel fielen die Quoten jedoch ziemlich ausbaufähig aus: Zwar schalteten insgesamt immerhin 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die einem Marktanteil von 6,0 Prozent sorgten, doch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste sich Vox mit eher mäßigen 5,9 Prozent zufriedengeben.

Auch das anschließende Promi-Magazin "Prominent!" kam nicht über 5,9 Prozent beim jungen Publikum hinaus. Besser lief es hingegen am Vorabend für "Die Beet-Brüder", die auf dem Sendeplatz um 19:10 Uhr einen Marktanteil von 8,4 Prozent schafften. "Auto Mobil" kam zwei Stunden zuvor sogar auf 9,0 Prozent. Die Rückkehr der "Auto-Doktoren" tat sich dazwischen mit 6,9 Prozent allerdings schwerer, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern durchaus gut ausfiel.

Am Vorabend punktete indes auch Sat.1, wo "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich" insgesamt auf 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kam. In der Primetime ging der Sender sogar als größter "Tatort"-Verfolger in der Zielgruppe hervor: Der Spielfilm "Ticket ins Paradies" erzielte gute 10,1 Prozent Marktanteil und war auch insgesamt mit 1,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragt.

ProSieben landete mit "Avengers: Infinity War" bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent knapp hinter Sat.1, während auch RTLzwei dank "Catch Me If You Can" gute Quoten erzielte. Immerhin 5,3 Prozent Marktanteil schaffte der Sender um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm. Kabel Eins erreichte mit "Deutschlands größte Geheimnisse" daneben noch unspektakuläre 4,0 Prozent.

