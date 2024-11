"Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich am Montag zumindest etwas erholt gezeigt. Die Reichweite der Sat.1-Sendung lag angesichts von 980.000 zwar erneut unter der Millionen-Marke, es lief aber besser als in den zurückliegenden zwei Wochen. Auch der Marktanteil war höher: Nachdem die Show zweimal unter 7 Prozent in der klassischen Zielgruppe lag, wurden jetzt immerhin 7,6 Prozent gemessen.

Damit lag Sat.1 auch deutlich vor Vox, wo die Liefershow "Fuchs und Vogel liefern ab" große Probleme hatte. Nur 490.000 Menschen sahen im Schnitt zu, 220.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was hier zu 5,0 Prozent Marktanteil führte. Damit lief es nicht nur schlechter als in der vergangenen Woche, das Format, in dem in der Regel Tim Mälzer gegen einen anderen Koch antritt, stellte damit auch neue Allzeit-Tiefs auf.

Doch noch einmal kurz zurück zu Sat.1, das den Montag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,1 Prozent beendete - kein sonderlich berauschendes Ergebnis. Im Anschluss an "HadeB" fiel etwa "Verrückt nach Liebe" auf nur noch 3,4 Prozent zurück und am Vorabend machten die Serien Probleme. "Für alle Fälle Familie", das nach dieser Woche aus dem linearen Programm fliegt, erzielte lediglich 2,2 Prozent Marktanteil. Die "Spreewaldklinik" lag bei nicht viel besseren 3,0 Prozent und unterhielt 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern - spannend wird hier, ob das für eine zweite Staffel reicht.

Recht gut verlief die Primetime für RTL: Mit "Bauer sucht Frau" erzielten die Kölner mal wieder eine hervorragende Reichweite in Höhe von 3,24 Millionen. Und auch beim jungen Publikum war Inka Bause zu 10,9 Prozent Marktanteil gut. "RTL Direkt" (7,1 Prozent) und "Ralf, der Bauernreporter" (6,4 Prozent) taten sich im Anschluss gewohnt schwer. Am Nachmittag meldete sich "Ulrich Wetzel - Das Jugendgericht" zwar mit 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zurück, in der klassischen Zielgruppe waren trotzdem nur 3,7 Prozent drin. "Punkt 12" erwischte mit 7,7 Prozent einen schwachen Tag - und so kam RTL ebenfalls nur auf einen schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;