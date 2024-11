Auf ungewohntem Sendeplatz musste "Ninja Warrior Germany" am Donnerstag bei RTL mit weniger als acht Prozent Marktanteil noch ein bitteres Tief hinnehmen. Doch einen Tag später zeigte sich die Parcoursshow wieder spürbar erholt: Mit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ging "Ninja Warrior" um 20:15 Uhr als meistgesehene Sendung in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hervor und steigerte den Marktanteil auf überzeugende 13,5 Prozent. Das war nicht nur deutlich mehr als am Abend zuvor, sondern bedeutete auch im Vergleich zum vergangenen Freitag ein kräftiges Plus von mehr als drei Prozentpunkten.

Und mehr noch: Mit insgesamt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern markierte die RTL-Show am Freitagabend sogar einen neuen Reichweiten-Rekord für die laufende Staffel. Verglichen mit der Ausgabe vom Donnerstag gewann "Ninja Warrior Germany" somit über 700.000 Fans hinzu. Die anschließende Doku "Höher, schneller, weiter" profitierte allerdings nicht vom Rückenwind und musste sich ab 23:15 Uhr mit nur 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie mäßigen 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zufriedengeben.

Zuschauer-Trend: Ninja Warrior Germany Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Während man bei RTL aber vor allem mit Blick auf "Ninja Warrior" vorerst aufatmen kann, dürfte auch in Unterföhring Erleichterung herrschen. Dort hat "The Voice of Germany" in dieser Woche nämlich erstmals seit einem Monat wieder einen zweistelligen Marktanteil eingefahren: Mit 450.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Musikshow gute 10,6 Prozent in der Zielgruppe und lag damit deutlich über dem Sat.1-Schnitt. Insgesamt bewegte sich die Reichweite von "The Voice" mit 1,44 Millionen Personen aber auf Flughöhe der vergangenen Wochen.

Gute Quoten gab's daneben am Freitagabend auch für ProSieben, wo "Batman Begins" zunächst 9,1 Prozent Marktanteil erzielte, ehe "Mortal Kombat" sogar mit 12,6 Prozent überzeugte. Bei Kabel Eins wiederum zogen die Quoten der neuen True-Crime-Programmierung erstmals spürbar an: Mit 5,4 Prozent Marktanteil markierten "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" ein neues Hoch. Vox kam parallel dazu mit "Goodbye Deutschland" auf 7,1 Prozent, während RTLzwei das Schlusslicht unter den Vollprogrammen bildete und mit dem Spielfilm "Die etwas anderen Cops" nur 3,4 Prozent Marktanteil nur knapp vor RTL Super landete, das mit der Komödie "Ein Weihnachtsbaum ist nicht genug!" überzeugende 3,2 Prozent verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;