Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz in der vergangenen Woche für Rekord-Quoten sorgte, hat sich "Caren Miosga" auch sieben Tage später wieder über ihren Normalwerten bewegt. Zwar ging die Reichweite um rund eine Million zurück, mit durchschnittlich 3,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete der Talk mit SPD-Chef Lars Klingbeil und CSU-Chef Markus Söder am Sonntag ab 21:45 Uhr im Ersten gleichwohl einen sehr guten Marktanteil von 16,5 Prozent. Abgesehen von der Scholz-Ausgabe war das die höchste Reichweite seit Anfang Mai.

Und auch beim jungen Publikum war für Miosga erneut ein zweistelliger Marktanteil drin: Mit 550.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren erzielte der Polittalk hier überzeugende 11,5 Prozent - und belegte damit sogar den fünften Platz im Tages-Ranking. Die Spitzenposition teilten sich übrigens zwei andere ARD-Sendungen: Sowohl die "Tagesschau" als auch der "Tatort" kamen auf jeweils 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unter 50, die Marktanteile fielen mit 25,7 und 23,1 Prozent entsprechend hoch aus.

Insgesamt brachte es die "Tagesschau" alleine im Ersten auf 7,06 Millionen Menschen, ehe der Stuttgarter "Tatort" die Reichweite sogar auf 9,32 Millionen nach oben schnellen ließ. Das entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 32,7 Prozent und ließ der Konkurrenz keine Chance. Zum Vergleich: "Ein Sommer an der Côte d'Azur" brachte es im ZDF als stärkster Verfolger auf 3,80 Zuschauerinnen und Zuschauer. Meistgesehene ZDF-Sendung des Tages war jedoch das "heute-journal", das sich im Anschluss von 4,05 Millionen steigerte. Am Vorabend wiederum erreichte "Was nun, Herr Habeck?" im Schnitt 3,54 Millionen Menschen, ein paar mehr waren es zudem bei "heute", "Berlin direkt" und "Terra X Harald Lesch".

In der Primetime konnte derweil ProSieben zur besten Sendezeit noch am ehesten mit dem "Tatort" Schritt halten. Der Spielfilm "Avengers: Endgame" verzeichnete trotz Wiederholung mit 710.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern starke 14,4 Prozent Marktanteil, während insgesamt 1,39 Millionen einschalteten. Zu später Stunde punktete außerdem "The Return of the First Avenger" mit 12,5 Prozent. Ordentlich lief's außerdem für die Free-TV-Premiere von "Wunderschön!" in Sat.1: Auf immerhin 8,8 Prozent Marktanteil brachte es der Spielfilm, wenngleich insgesamt nur 1,04 Millionen Menschen zusahen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;