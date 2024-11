Bereits zum sechsten Mal setzte sich Eckart von Hirschhausen am Montagabend im Ersten mit der Corona-Pandemie und den Folgen auseinander. Das Interesse war insbesondere beim jüngeren Publikum noch immer überdurchschnittlich hoch: "Hirschhausen und der lange Schatten von Corona" holte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 10,5 Prozent - weit mehr als der ARD-Senderschnitt. Beinah hätte es sogar für die Primetime-Marktführung in dieser Altersgruppe gereicht, "Bauer sucht Frau" zählte nur rund 30.000 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer mehr.

Insgesamt interessierten sich ab 20:15 Uhr 2,53 Millionen Personen für Hirschhausens Corona-Aufarbeitung, beim Gesamtpublikum reichte das für einen Marktanteil von 9,7 Prozent. "Hart aber fair" konnte im Anschluss zwar nicht ganz an die sehr starken Werte der beiden Vorwochen anknüpfen, mit im Schnitt 2,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gehörte die Ausgabe mit dem Thema "Das Corona-Trauma: Was hat die Pandemie mit uns gemacht" dennoch zu den stärkeren in diesem Jahr. Der Marktanteil lag bei 10,5 Prozent beim Gesamtpublikum, 7,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Der Primetime-Sieg beim Gesamtpublikum gehört montags für gewöhnlich ja dem ZDF mit seinen Krimis. Mit "Allein zwischen den Fronten" lief diesmal aber kein klassischer Krimi-Stoff - was sich direkt in den Reichweiten widerspiegelte. 3,37 Millionen sahen zu - das reichte ganz knapp trotzdem für die Marktführung, im Schnitt schalten auf diesem Sendeplatz aber sonst deutlich über fünf Millionen Krimi-Fans ein. Der Marktanteil lag bei 13,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Neben der "Tagesschau", die allein im Ersten 4,85 Millionen Menschen erreichte, hatten auch "heute" (3,69 Millionen), "Wer weiß denn sowas?" (3,54 Millionen) und "SOKO Hamburg" (3,48 Millionen) am Montag mehr Publikum als die meistgesehene 20:15-Uhr-Sendung. Doch auch wenn das ZDF nicht ganz so stark unterwegs war wie sonst: ZDFneo fing einen Teil der Krimi-Fans auf und erreichte 2,22 Millionen Menschen mit "Inspector Barnaby" um 20:15 Uhr. Das entsprach einem Marktanteil von 8,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Eine weitere Barnaby-Folge sahen im Anschluss noch 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil zog hier noch auf 10,0 Prozent an. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,1 und 5,2 Prozent Marktanteil für die beiden "Barnaby"-Folgen ebenfalls sehr gut aus. Im Schlepptau kam am späten Abend auch "Maithink X - Die Show" zum Thema Landwirtschaft noch auf knapp über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer und sehr gute 4,7 Prozent Marktanteil.

