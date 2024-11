"TV total" hat in dieser Woche so viele Menschen erreicht wie seit Ende März nicht mehr. Durchschnittlich 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff, darunter 740.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe bescherte "TV total" ProSieben damit die Marktführerschaft um 20:15 Uhr - nur die "Tagesschau" erreichte am Mittwoch noch mehr junge Menschen. Der Marktanteil lag bei starken 14,3 Prozent und fiel damit so hoch aus wie zuletzt vor einem halben Jahr.

RTL konnte dem zunächst nur wenig entgegensetzen: Mit der Wiederholung von Mario Barths Bühnenprogramm "Männer sind Frauen, manchmal aber auch... vielleicht" kam der Kölner Sender nicht über einen Marktanteil von 8,8 Prozent in der Zielgruppe und blieb auch im weiteren Verlauf des Abends mit "RTL Direkt", "Stern TV" und dem "Nachtjournal" einstellig, sodass man letztlich auch die Tagesmarktführerschaft knapp an ProSieben abgeben musste.

Dabei lief es auch für ProSieben im Anschluss an "TV total" nicht rund: Mehr als ein Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren für "Die Quatsch Comedy Show" nicht drin, ehe auch "Die nervigsten Partykracher" bei mäßigen 7,0 Prozent verharrten. Die Comedyserie "KEKs" brachte es zu später Stunde mit zwei Folgen sogar nur auf Werte von 4,5 und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Den Unterschied machte letztlich vor allem die Daytime, wo "Scrubs" zur Mittagszeit mit bis zu 16,7 Prozent Marktanteil überraschend stark war, aber auch "Two and a half Men", "The Middle" und "The Big Bang Theory" zweistellige Werte in der Zielgruppe verzeichneten. RTL erzielte mit seinen Gerichtsshows hingegen nur magere Werte in dieser Altersklasse - am schwächsten schnitt Ulrich Wetzels "Jugendgericht" ab, das nur 3,6 Prozent Marktanteil verbuchte. Dafür punktete RTL bei den Älteren: Mit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam etwa "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" um 16 Uhr auf sehr gute 11,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

