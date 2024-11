Am Donnerstagabend startete bei Kabel Eins "Rosins Restaurants" in die neue Staffel. Wie sich Frank Rosin ums griechische Restaurant Ephesus kümmerte, verfolgten im Schnitt 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit so wenige wie noch keine Ausgabe zuvor in der immerhin schon 15-jährigen Geschichte der Sendung. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei mäßigen 4,0 Prozent. Das nachfolgende "K1 Magazin" tat sich noch schwerer und kam sogar nur auf 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier im Schnitt zu.

"Love Island VIP" läuft unterdessen zwar bei RTL+ richtig gut, bei der linearen Ausstrahlung sieht es nach anfänglich noch recht ordentlichen Quoten inzwischen wieder ziemlich mager aus. Nur noch rund 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich für das Gebalze, das waren 140.000 weniger als noch in der Vorwoche und ein neuer Tiefstwert für die VIP-Version. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei nur 1,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Sendung mit 3,2 Prozent ebenfalls klar unter dem Senderschnitt. Die Hoffnung dürfte jetzt auf der zeitversetzten Nutzung liegen, die in den vergangenen Wochen jeweils noch einen Nachschlag brachte.

Auch ProSieben hat derzeit seine liebe Not am Donnerstagabend. Nachdem "Destination X" dort in den vergangenen beiden Wochen richtig schlecht lief, nahm man nun kurzfristig einen Sendeplatztausch mit dem "Großen Promi-Büßen" vor. Das erzielte linear am späten Abend zwar auch schlechte Quoten, konnte sich durch zeitversetzte Nutzung aber massiv steigern. Durch den früheren Start verdoppelte sich die lineare Reichweite nun auf rund 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, mehr als 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit aber trotzdem nicht zu holen.

Immerhin: Etwas besser als zuletzt für "Destination X" lief es in der Primetime nun. Das Format sendet sich am späten Abend nun weiter in Richtung Bedeutungslosigkeit und markierte mit 3,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einen neuen Tiefstwert. 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schauten nun noch zu. Hier bleibt nun abzuwarten, ob einige der vorherigen Primetime-Zuschauer zumindest zu Joyn gewechselt sind oder in der zeitversetzten Nutzung auftauchen.

Keine Probleme hatte unterdessen Vox am Donnerstagabend. Mit dem Film "Jurassic World" erzielte der Sender einen sehr guten Marktanteil von 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit belegte man Rnag 2 hinter RTL. 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. "Colombiana" kam am späteren Abend dann allerdings nicht über 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;