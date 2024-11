Mit dem 1. Halbfinale bog "Ninja Warrior Germany" am Freitagabend bereits auf die Zielgerade ein und setzte passend dazu auch zu einem Endspurt an: 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen diesmal zu und trieben den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf sehr gute 15,0 Prozent nach oben. Um 20:15 Uhr lag RTL damit weit vor der Konkurrenz. In der erweiterten Zielgruppe reichte es zwar nicht zur Marktführung, 11,5 Prozent Marktanteil waren für die eher jung ausgerichtete Sendung aber ebenfalls ein Staffel-Bestwert. Da war es allenfalls ein kleiner Makel, dass die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um etwa 100.000 niedriger ausfiel als noch in der vergangenen Woche.

"The Voice of Germany" fiel nach dem Aufschwung der Vorwoche unterdessen wieder unter die 10-Prozent-Marke, hielt sich mit 9,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber dennoch recht ordentlich und in etwa auf Höhe des Staffelschnitts (ohne zeitversetzte Nutzung). In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag der Marktanteil bei 8,3 Prozent, insgesamt waren im Schnitt 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Damit rangierte mandeutlich vor ProSieben, wo der Film "The Dark Knight" in der Altersgruppe 14-49 einen Marktanteil von 8,2 Prozent erzielte, die Gesamt-Reichweite lag bei nur etwa 700.000.

Unter den Privatsendern der zweiten Generation kann mit der Primetime vor allem RTLzwei zufrieden sein. "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" kam um 20:15 Uhr auf immerhin 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, danach steigerte sich "Safe - Todsicher" noch afu 5,8 Prozent. "Goodbye Deutschland" kam bei Vox um 20:15 Uhr nicht über 3,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum hinaus, 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Bei Kabel Eins startete mit "Das letzte Lebenszeichen" das nächste True-Crime-Format am Freitagabend - allerdings mit sehr mageren Quoten. Um 20:15 Uhr lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei nur 2,6 Prozent, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 0,52 Millionen. Besonders mit Blick aufs jüngere Publikum lag "Das letzte Lebenszeichen" damit klar unter dem, was "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle" zuletzt auf diesem Sendeplatz erzielte: Im Schnitt lagen die fünf Folgen dort bei 3,8 Prozent. Nun wiederholt Kabel Eins diese Folgen der letzten Wochen direkt nochmal ab 22:15 Uhr. Das lief gar nicht so schlecht, der Marktanteil in der Zielgruppe zog ab 22:15 Uhr auf 4,9 Prozent an, 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Das waren nur 50.000 weniger als die Erstausstrahlung Mitte Oktober um 20:15 Uhr verfolgt hatten.

