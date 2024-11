am 23.11.2024 - 09:19 Uhr

Der Freitag lief fürs ZDF wieder richtig gut: 14 der 20 meistgesehenen Sendungen des Tages waren im Zweiten zu sehen und ganz vorne lag der Primetime-Krimi "Jenseits der Spree". 4,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu - damit konnte die 5-Millionen-Marke, die in den vorherigen Staffeln noch regelmäßig übersprungen worden war, zwar auch in Woche 2 nicht übersprungen werden, angesichts von 19,7 Prozent Marktanteil gibt's aber ansonsten wenig zu meckern.

Auch die "SOKO Leipzig" machte danach ihre Sache gut und markierte mit einer Gesamt-Reichweite von 4,49 Millionen einen Staffelbestwert für diesen Herbst. Hier lag der Marktanteil bei 18,8 Prozent. Stärkster Verfolger in der Primetime gemessen an der Gesamt-Reichweite war Das Erste mit dem Film "Für immer Sommer - Ein neues Leben", der mit 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 12,1 Prozent aber schon deutlich dahinter lag.

Die jüngeren Altersgruppen konnte das ZDF mit seinen Krimis hingegen weniger überzeugen - trotzdem konnte das ZDF dank der "heute-show" auch in der Altersgruppe 14-49 den Tagessieg für sich reklamieren. Dank 0,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aus dieser Altersgruppe holte die Nachrichten-Satire einen Marktanteil von 18,9 Prozent. Insgesamt hatten 3,86 Millionen Menschen eingeschaltet - vom Bestwert infolge von Trump-Wahl und Ampel-Aus hat man sich inzwischen also wieder deutlich entfernt, trotzdem lag der Marktanteil auch hier bei hervorragenden 19,8 Prozent. Das "ZDF Magazin Royale" sahen sich danach noch 1,7 Millionen an, die Marktanteile lagen bei 10,7 Prozent bei allen und 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der ARD gelingt es mit ihrer star-besetzten Sketch-Comedy "Smeilingen" unterdessen, weder Jung noch Alt anzusprechen. Mit 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde die Reichweite des vorausgehenden Films fast halbiert und ein neuer Tiefstwert aufgestellt. Die Marktanteile lagen bei 6,9 Prozent beim Gesamtpublikum und nur 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;