Der Quotenverfall, den ProSieben bei "The Masked Singer" in den zurückliegenden Jahren hinnehmen musste, ist atemberaubend. Den vorläufigen Tiefpunkt gab es am Samstag - ausgerechnet zum Staffelstart. Nur 1,21 Millionen Menschen sahen da zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 8,4 Prozent (DWDL.de berichtete). Einen Tag später lief nun ausnahmsweise die zweite Ausgabe, weil man die Staffel nur so rechtzeitig vor Weihnachten zu Ende bringt. Doch trotz eines kleines Reichweitenplus blieben die Quoten auf einem enttäuschenden Niveau hängen.

1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie der Lauch enthüllt wurde. Das waren zwar etwas mehr als einen Tag zuvor, dennoch war es eine eher enttäuschende Reichweite, wenn man bedenkt, welchen Stellenwert die Show für ProSieben eigentlich hat. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Reichweite von 370.000 auf 480.000. Weil aber auch andere Sender stärker waren als am Samstag, lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erneut bei nur schwachen 8,7 Prozent. "Die ProSieben-Aftershow" rutschte im Anschluss an "The Masked Singer" übrigens noch auf schlechte 5,8 Prozent ab.

Noch schlechter als für ProSieben lief es für Vox, wo "Deutschland grillt den Henssler" neue Tiefstwerte hinnehmen musste. 1,12 Millionen Menschen sahen zu - und damit noch etwas weniger als vor einer Woche. Mit den erzielten 4,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kann man in Köln nicht zufrieden sein. Der bisherige Tiefstwert wurde damit sogar noch um mehr als einen Prozentpunkt unterboten. Bei Kabel Eins unterhielt "Willkommen bei den Reimanns" 660.000 Personen - auch das ist ein Allzeit-Tief. Der Marktanteil betrug nur 4,1 Prozent.

Einen besseren Abend erlebte dagegen Sat.1, wo der Film "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, 490.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der jungen Altersklasse lag bei guten 9,3 Prozent. "Warcraft: The Beginning" steigerte sich später sogar noch auf 10,7 Prozent. Reichweitenstärkstes Sat.1-Programm am Sonntag war aber natürlich erneut Julia Leischiks "Bitte melde dich", das am Vorabend von 2,31 Millionen Menschen gesehen wurde.

RTL spielte am Abend mit der NFL mal wieder nur eine untergeordnete Rolle. So blieb man durchweg bei weniger als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern hängen. Die Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Carolina Panthers schaffte nur im letzten Viertel ab 21:42 Uhr den Sprung auf mehr als 10 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Das zweite Spiel des Abend hielt sich zunächst zwar ebenfalls über dieser Marke, nach Mitternacht lagen die beiden letzten Viertel aber nur bei 7,5 und 7,7 Prozent.

