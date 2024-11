Dass Satire generell durch zeitversetzten Nutzung besonders stark profitiert, sieht man schon in "normalen" Zeiten - und wenn es politisch so turbulent zugeht wie derzeit, dann fallen die Ausschläge noch etwas höher aus. Von den Rekord-Werten aus der Woche, in die Trump-Wahl und Ampel-Aus fielen, hat man sich eine Woche später zwar wieder ein Stückchen entfernt, trotzdem betrug das nachträgliche Reichweiten-Plus der "heute-show" erneut über eine Million.

So liegt die von der AGF nach der endgültigen Gewichtung ausgewiesene Reichweite nun bei 5,42 Millionen - 1,14 Millionen höher als in den vorläufigen Zahlen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum erhöhte sich von 21,6 auf 25,2 Proeznt, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's gar von 21,8 auf 29,6 Prozent nach oben. Die Plätze 2 und 3 der Sendungen mit dem höchsten Nachschlag gingen erneut an "ZDF Magazin Royale" und "Nuhr im Ersten", die nachträglich ihre Reichweite noch um 420.000 bzw. 400.000 ausbauen konnten. Während das zusätzliche Publikum bei Böhmermann in der Regel unter 50 Jahren alt war, war es bei Nuhr umgekehrt.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.11.

22:30 5,42

(+1,14) 25,2%

(+3,6%p.) 1,45

(+0,53) 29,6%

(+7,8%p.) ZDF Magazin Royale 15.11.

23:03 2,28

(+0,42) 13,3%

(+1,8%p.) 0,90

(+0,33) 22,4%

(+6,3%p.) Nuhr im Ersten 14.11.

22:53 2,22

(+0,40) 15,5%

(+1,9%p.) 0,27

(+0,08) 9,8%

(+2,3%p.) Die Bergretter 14.11.

20:15 5,27

(+0,37) 20,1%

(+0,3%p.) 0,58

(+0,08) 11,3%

(+0,8%p.) Tatort: Lass sie gehen 17.11.

20:15 9,67

(+0,35) 32,6%

(-0,1%p.) 1,58

(+0,14) 23,7%

(+0,6%p.) Markus Lanz 14.11.

23:18 2,05

(+0,22) 20,2%

(+0,8%p.) 0,27

(+0,05) 13,2%

(+1,0%p.) Ein Schritt zum Abgrund 16.11.

22:28 2,68

(+0,21) 13,1%

(+0,6%p.) 0,22

(+0,02) 5,2%

(+0,3%p.) Markus Lanz 12.11.

23:01 1,57

(+0,20) 14,0%

(+1,2%p.) 0,27

(+0,06) 11,4%

(+1,7%p.) Die Anstalt 12.11.

22:13 2,06

(+0,19) 12,0%

(+0,7%p.) 0,36

(+0,08) 10,0%

(+1,7%p.) Ein Schritt zum Abgrund 16.11.

21:44 2,46

(+0,19) 10,1%

(+0,5%p.) 0,17

(+0,02) 3,4%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.11.-17.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Einen sehr deutlichen Marktanteils-Aufschlag gab's zwar erneut fürs "Große Promi-Büßen" - von einer Verdoppelung wie in der Woche zuvor war man aber weit entfernt. Diesmal ging's von 4,3 auf 7,3 Prozent Marktanteil nach oben, 110.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer kamen dazu, weniger als halb so viele wie in der Vorwoche. Ab Folge 3 gibt es dann ohnehin andere Voraussetzungen, weil das Format mit "Destination X" den Platz getauscht hat und nun schon um 20:15 Uhr zu sehen ist.

Zwar nicht in den Top 10, aber trotzdem bemerkenswert war der Zugewinn für "Willkommen bei den Reimanns", das sich bei Kabel Eins von 4,5 auf 5,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe steigerte. Die Gesamt-Reichweite liegt nun bei 910.000 statt der vorläufig ausgewiesenen 760.000. "Love Island VIP" vom 14. November steigerte sich bei RTLzwei nachträglich von 4,1 auf 5,1 Prozent, "The Taste" vom 13.11. erklomm noch die Marke von 10,0 Prozent.

Gleich drei Mal in der Top 10 der Sendungen mit dem höchsten Marktanteils-Nachschlag beim jungen Publikum befindet sich in der Woche zwischen dem 11. und 17. November die RTL-Dail "Alles was zählt", die um bis zu 2,0 Prozentpunkte zulegen konnte. Der Wochenschnitt erhöhte sich nachträglich tatsächlich noch erheblich von 9,7 auf 11,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe 14-49. Im Schnitt sahen nach endgültiger Gewichtung 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die fünf Folgen dieser Woche - ein Plus von 120.000 gegenüber den vorläufig ausgewiesenen Zahlen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.11.

22:30 5,42

(+1,14) 25,2%

(+3,6%p.) 1,45

(+0,53) 29,6%

(+7,8%p.) ZDF Magazin Royale 15.11.

23:03 2,28

(+0,42) 13,3%

(+1,8%p.) 0,90

(+0,33) 22,4%

(+6,3%p.) Das große Promi-Büßen 14.11.

22:39 0,43

(+0,11) 3,5%

(+0,7%p.) 0,17

(+0,08) 7,3%

(+3,0%p.) Nuhr im Ersten 14.11.

22:53 2,22

(+0,40) 15,5%

(+1,9%p.) 0,27

(+0,08) 9,8%

(+2,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 14.11.

19:38 2,09

(+0,14) 8,8%

(+0,5%p.) 0,61

(+0,11) 13,3%

(+2,0%p.) Alles was zählt 14.11.

19:07 1,70

(+0,12) 8,0%

(+0,3%p.) 0,35

(+0,09) 9,8%

(+2,0%p.) Alles was zählt 13.11.

19:06 1,84

(+0,14) 8,4%

(+0,4%p.) 0,45

(+0,10) 12,3%

(+1,9%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 15.11.

19:38 2,01

(+0,17) 9,1%

(+0,6%p.) 0,59

(+0,09) 16,1%

(+1,9%p.) Alles was zählt 11.11.

19:06 1,61

(+0,12) 7,5%

(+0,4%p.) 0,39

(+0,08) 11,3%

(+1,9%p.) Markus Lanz 12.11.

23:01 1,57

(+0,20) 14,0%

(+1,2%p.) 0,27

(+0,06) 11,4%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.11.-17.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;