Mit 5,3 und 5,1 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen haben Vox und Sat.1 am Dienstag ein ziemlich schlechtes Ergebnis eingefahren - und das ist in erster Linie auf die schwache Performance am Abend zurückzuführen. Bei Sat.1 war es erneut die US-Serie "Elsbeth", die überhaupt nicht funktionierte. Zwei Folgen blieben bei deutlich weniger als eine Million Zuschauenden hängen, 2,1 und 2,6 Prozent Marktanteil wurden gemessen.

"FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" lagen später ebenfalls auf diesem enttäuschenden Niveau und holten nur 2,5 und 2,7 Prozent. Am Vorabend erreichte die "Spreewaldklinik" nur 2,7 Prozent, "Lenßen hilft" kam in der Spitze auf 3,6 Prozent. Da half es dann auch nicht mehr viel, dass "Auf Streife" zuvor teils noch deutlich besser lief.

Bei Vox tat sich derweil eine neue Ausgabe von "Hot oder Schrott" ziemlich schwer: Nur 680.000 Menschen sahen zur besten Sendezeit zu, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 5,2 Prozent. Mit einer Wiederholung waren später nur noch 3,7 Prozent drin. In der Daytime taten sich vor allem die US-Serien am Vormittag schwer und drückten somit auf den Tagesschnitt.

Am Ende hielten sich Vox und Sat.1 nur knapp vor RTLzwei, das mit dem erzielten Tagesmarktanteil in Höhe von 4,8 Prozent zufrieden sein kann. Vor allem in der Primetime lief es gut: "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" erreichte 6,4 Prozent Marktanteil, insgesamt sahen 490.000 Menschen zu. Eine alte Folge von "Hartz und herzlich" aus Salzgitter hielt sich später noch bei 6,5 Prozent. Damit ließen die Sozialdokus die Probleme, die RTLzwei am Vorabend hat, teilweise vergessen.

Eine ähnliche Entwicklung hatte übrigens auch Kabel Eins: Den Film "Spiel ohne Regeln" wollten am Abend 500.000 Menschen sehen, das entsprach 6,1 Prozent. "Passwort: Swordfish" lag danach bei 6,2 Prozent. Die US-Serien in der Daytime liefen aber ziemlich katastrophal, "Castle" kam ab 16 Uhr nur auf knapp mehr als 1 Prozent. Gleiches gilt für die "Navy CIS"-Schiene zwischen 11 und 15 Uhr. Und so lag der Tagesmarktanteil dann bei 4,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;