Die "heute-show" hat am Freitagabend mal wieder sehr viele Menschen zum ZDF gelockt. 4,31 Millionen Menschen schalteten ein, nach der Sommerpause erreichte nur die Sendung nach Trump-Wahl und Ampel-Aus eine höhere Reichweite. Insgesamt war es die dritthöchste Reichweite des Jahres. Der Marktanteil lag dementsprechend bei starken 22,7 Prozent. Und das ist sehr wahrscheinlich noch nicht alles: Durch zeitversetzte Nutzung profitierte die "heute-show" zuletzt noch massiv - teils wurden die Reichweiten um mehr als eine Million nach oben korrigiert.

Insgesamt lag die Satire-Sendung am späten Abend nur etwas hinter den Primetime-Serien. "Jenseits der Spree" und "SOKO Leipzig" unterhielten 4,76 sowie 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, auch damit waren für die Mainzer starke 20,5 und 19,4 Prozent Marktanteil drin. Mit einem Gesamt-Tagesmarktanteil in Höhe von 16,1 Prozent hat das ZDF die Konkurrenz am Freitag dominiert, Das Erste verpasste knapp den Sprung in die Zweistelligkeit.

Beim jungen Publikum sicherte sich die "heute-show" einmal mehr den Tagessieg: 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer der Satire-Sendung waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil betrug 22,9 Prozent. Auch hier geht es für gewöhnlich durch zeitversetzte Nutzung noch deutlich bergauf. Vom starken Vorlauf profitierte im Anschluss auch Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale": 1,69 Millionen Menschen sahen hier zu, 490.000 aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. Mit 14,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum lief es ebenfalls richtig gut.

Das Erste musste im direkten Vergleich dazu deutlich kleinere Brötchen backen: Den Krimi "Für immer Sommer - Enthüllungen" sahen zur besten Sendezeit 2,62 Millionen Menschen, das reichte allerdings nur für einen Marktanteil in Höhe von 11,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren gar nur 4,5 Prozent drin. "Tagesthemen" und "Polizeiruf"-Wiederholung rutschten im weiteren Verlauf des Abends noch auf einen einstelligen Gesamt-Marktanteil ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;