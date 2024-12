Am Samstag sind erste Informationen zur Bundesliga-Rechtevergabe durchgesickert: Demnach verliert Sky zwar die Konferenz am Samstag-Nachmittag, kann eben dort aber auch weiterhin die Einzelspiele zeigen - plus das Samstagabend-Topspiel sowie die Freitags-Begegnungen (DWDL.de berichtete). Und wie wichtig insbesondere das Topspiel am Samstag ist, hat der Sender noch am gleichen Tag unter Beweis gestellt - mit Dortmund und Bayern traten hier allerdings auch zwei sehr quotenstarke Vereine gegeneinander an.

Und das sollte sich dann auch im Ergebnis widerspiegeln: 1,59 Millionen Menschen schalteten ab 18:30 Uhr ein, damit schaffte es Sky sogar in die Top 25 der reichweitenstärksten Sendungen des Tages. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Reichweite bei 570.000, nur die "Tagesschau" um 20 Uhr war am gesamten Tag erfolgreicher. Mit 17,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es für den Pay-TV-Sender hervorragend.

Und das war längst nicht alles: Mit der Konferenz und den Einzelspielen am Nachmittag erreichte Sky 1,19 Millionen Menschen ab drei Jahren, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 21,4 Prozent. Mit dem Zweitliga-Topspiel zwischen Darmstadt und Münster waren in der Primetime dann außerdem noch 2,9 Prozent drin, hier sahen 230.000 Personen zu. Mit dem Sprint sowie dem Qualifying zum Formel-1-Rennen in Katar erreichte Sky am Samstag zudem 3,5 und 2,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Das alles trieb den Tagesmarktanteil des Pay-TV-Senders nach oben, am Ende landete man bei den 14- bis 49-Jährigen bei sehr guten 4,1 Prozent - und damit noch vor Kabel Eins, das sich mit 4,0 Prozent begnügen musste. Beim Privatsender blieben US-Serien zur besten Sendezeit im tief einstelligen Bereich hängen und auch am Vorabend lief es kaum besser. Lediglich in der Nacht sowie zur Mittagszeit liefen "Castle" & Co. sehr gut.

Ein anderer Spartensender, der am Samstag sehr stark war, ist Super RTL. Mit 2,8 Prozent Tagesmarktanteil landete der Kindersender noch vor einem extrem schwachen RTLzwei (2,7 Prozent). Während Super RTL in der Primetime mit "Izzy gegen die Weihnachtsräuber" 3,9 Prozent Marktanteil holte, waren für RTLzwei und "Ein unmoralisches Angebot" nur 2,5 Prozent drin. Beim Kindersender lag "Paddington" später noch bei 3,5 Prozent und auch "Weihnachtsmann & Co. KG" überzeugte in der Daytime einmal mehr mit bis zu 6,9 Prozent. Bis auf die frühen Morgenstunden lief es für RTLzwei am gesamten Tag ziemlich schlecht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;