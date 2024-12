"The Taste" und "Das große Backen" sind für Sat.1 seit Jahren schöne Erfolge. Was kann also schief gehen, wenn man Stars aus beiden Formaten in Koch- und Backchallenges gegeneinander antreten lässt? Offenbar so einiges, wie ein Blick auf die Quoten von "Unser Festtagsmenü" zeigen. Zum Auftakt fiel das Format nämlich beim Publikum völlig durch.

Im Schnitt verfolgten nur rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung zwischen 17:30 Uhr und 19:55 Uhr, das reichte beim Gesamtpublikum nur für einen Marktanteil von 2,6 Prozent. Bei den Jüngeren sah es auch nicht besser aus: In der Altersgruppe 14-49 belief sich der Marktanteil sogar auf nur 2,5 Prozent, nimmt man die 14- bis 59-Jährigen als Grundlage, dann waren es 2,8 Prozent. Egal wie man es auch dreht und wendet: Das war viel zu wenig.

Deutlich erfolgreicher war in der Primetime dann "Deutschland grillt den Henssler", das zum Finale nochmal merklich zulegen konnte. Im Schnitt schauten nun 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die vierte Folge, damit zog die Reichweite im Vergleich zur Vorwoche um 400.000 an und auch der bisherige Bestwert aus Folge 1 wurde um 200.000 überboten. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte auf solide 6,6 Prozent - vor allem blickt Vox aber bekanntlich auf die 14- bis 59-Jährigen, wo das Format mit 7,4 Prozent Marktanteil klar über dem Senderschnitt lag.

Leicht zulegen konnte unterdessen auch "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins: 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren der beste Wert in diesem Herbst, 0,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Schnitt zu. Vor allem aber dürfte man sich über die 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für "Abenteuer Leben am Sonntag" direkt im Anschluss freuen. RTLzwei blieb mit "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" bei 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, "Olympus has fallen" steigerte sich danach auf 4,8 Prozent. Erst die nächtliche Ausstrahlung von "End of Days - Nacht ohne Morgen" trumpfte dann mit 13,2 Prozent auf - ab 0:41 Uhr aber freilich etwas spät.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.8; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;