Die Serie "Weihnachtsmann & Co. KG" sorgt bei Super RTL alle Jahre wieder für herausragende Quoten in den Wochen vor Weihnachten - da bildet auch 2024 keine Ausnahme. Am Sonntag lief die Serie zwischen 7:40 Uhr und 19:55 Uhr sogar durchgehend - und sorgte auch bei Erwachsenen für stolze Werte. Der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich am Ende auf 3,4 Prozent, damit lag Super RTL noch vor RTLzwei, das sich mit 3,1 Prozent begnügen musste.

Schon am Vormittag waren ab 10:10 Uhr im Schnitt 280.000 Zuschauerinnen und Zsuchauer mit dabei, am Vorabend war der Reichweiten-Höchstwert dann ab 19:02 Uhr mit 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen in den Morgenstunden die Marktanteile teils im zweistelligen Bereich bei bis zu 11,0 Prozent. Den Tag über schwankten sie deutlich, gingen bis auf 2,0 Prozent zurück, doch auch kurz nach 17 Uhr waren nochmal sehr gute 6,1 Prozent drin.

Am Abend zeigte Super RTL dann den Film "Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe" und erreichte damit insgesamt im Schnitt 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Vergleich: Die Reichwetie von "The Batman" bei ProSieben lag bei 680.000, "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty" kam bei RTLzwei auf eine Reichweite von 430.000, die Reimanns interessierten bei Kabel Eins 730.000 Leute. Super RTL erzielte mit dem Film beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 2,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 3,4 Prozent. "Farmtastische Weihnachten" kam danach noch auf 2,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Weihnachtlich ging's am Abend auch schon beim Disney Channel zu - hier mit der Tim-Allen-Komödie "Santa Clause - Eine schöne Bescherung. Die Gesamt-Zuschauerzahl lag mit 0,58 Millionen zwar deutlich unter jener des Super-RTL-Films, bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der Disney Channel die Nase mit einem hervorragenden Marktanteil von 5,4 Prozent aber deutlich vorn.

